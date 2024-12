Así es en 2024 el famoso Belén de Arena de las Canteras, en Gran Canaria

Diciembre no es solo tiempo de luces y mercados de Navidad, también de belenes, los hay eternos, como el más antiguo del mundo que podemos ver en Roma (que no en el Vaticano), los clásicos belenes napolitanos (que son, probablemente, los más famosos y admirados del mundo por la tradición belenística de Nápoles), belenes vivientes e incluso belenes innovadores (alguno subacuático hemos llegado a ver…) pero hay uno que nos gusta especialmente, es un belén efímero porque cuando se acaba la navidad no se guarda más que en el recuerdo, desaparece para siempre… hasta que al año siguiente es reconstruido de nuevo; hablamos del Belén de Arena de Las Canteras, en Gran Canaria.

Desde el pasado 29 de noviembre este espectacular Belén ya se puede visitar pero solo hasta el 7 de enero, tras la visita de los Reyes Magos desaparecerá… Se trata de un Belén que ocupa un espacio de 2.000 metros cuadrados con 10 esculturas de 90 toneladas y hasta 3 metros de altura y 12 de largo; el acceso es por supuesto gratuito y no puede ser más accesible, está en una de las mejores playas urbanas del mundo, la de Las Canteras, en la isla de Gran Canaria. Ahora bien, esta gratuidad es, en cierto modo, voluntaria: se admiten donativos y se vende también merchandising, la recaudación total se destina a los comedores sociales de la ciudad.

Cada año este Belén responde, además de al sentido más auténtico de la Navidad, a una temática que este año es el Homenaje a los barrios de la ciudad; es tal su fama que ya es el tercer espacio museístico más visitado de España en diciembre (sólo superado por el Museo Del Prado y el Reina Sofía); son ya 19 los años que llevamos viendo aparecer y desaparecer este Belén de Arena, una construcción efímera y espectacular desarrollada tanto por escultores locales como por otros llegados de otros lugares del mundo, once en total han trabajado este año en Las Canteras para que podamos deleitarnos ahora ante una obra majestuosa y espectacular, tanto que cuenta incluso con su propia banda sonora original creada por el el compositor grancanario Enrique Mateu.

Los Reyes Magos. Belén de Arena de Las Canteras 2024 | Imagen cortesía del Gabinete de prensa Flecher.co

¿Y cómo es este año el Belén de Arena de Las Canteras?

Cuenta con 10 escenas colosales construidas con 2.000 metros cúbicos de arena prensada: está el Buen Samaritano, una pieza creada por el norteamericano Gresham Glover en homenaje a las víctimas de la DANA de Valencia y los voluntarios que acudieron en su ayuda, La Anunciación, obra del holandés MIche deKok y por supuesto El Nacimiento, que este año ha sido elaborado por la estadounidense Sue McGrew y los Reyes Magos, hechos por el irlandés Fergus Mulvany; esas, que son probablemente las escenas más tradicionales, se acompañan de otras seis: el Homenaje a Jesús Arencibia, La Fuente, el Homenaje a los barrios de Las Palmas, El Carpintero y Los Pescadores elaboradas respectivamente por Etual Ojeda, Paco Arana, Kevin Crawford y Asheley Henning, Johannes C. Hognebrink y Bentejuí Ojeda y Aarón Jiménez. ¿Te falta una escena? Se trata de una obra en la que se está trabajando y que está relacionada con la importancia de cuidar el planeta.

Este excepcional Belén de Arena es una razón mas que suficiente para volar a Gran Canaria antes del 7 de enero pero no la única, estos días también se organizan conciertos corales, talleres para conocer los secretos del arte con arena y eventos para recordar a personajes ilustres de la cultura canaria; todo ello además del atractivo natural y eterno de esta isla durante todos los días del año.

Homenaje a los barrios de Las Palmas. Belén de Arena de Las Canteras 2024 | Imagen cortesía del Gabinete de prensa Flecher.co

Cuando pensamos en Navidad resulta difícil no pensar en Europa y sus Mercadillos, además de en Finlandia y la casa de Papá Noel, como destinos clásicos para el mes de diciembre pero, desde hace ya unos años, Gran Canaria se ha convertido en uno de los destinos más atractivos de Europa en Navidad y todo gracias a su espectacular Belén de Arena, una construcción efímera que cada vez son más quienes piensan que tienen que verlo al menos una vez en la vida…