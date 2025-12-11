Madrid actualiza las tarifas del taxi para 2026: estos son los nuevos precios

El taxi es uno de los medios de transporte más utilizados en la capital española, basta con caminar por cualquier calle para ver sus característicos coches blancos con una franja roja. Es una forma cómoda y accesible de moverse por Madrid y gracias a las aplicaciones móviles como FreeNow, mucha gente joven puede utilizarlos con descuentos e incluso viajes gratuitos. Para quienes no encajan en esos rangos de edad, el Ayuntamiento ha actualizado las tarifas de taxi con una subida del 2,36% para el próximo año.

El pasado 25 de noviembre, la Comisión de Precios de Consumo de la Comunidad de Madrid aprobó esta actualización. Para fijar la subida se han tenido en cuenta diversos factores, como la evolución del índice de precios, el coste de mantenimiento de las licencias y la necesidad de mantener un equilibrio que permita un servicio rentable sin perjudicar en exceso al usuario, según informa el Diario de Madrid.

El truco para viajar en taxi gratis o con mucho descuento por Madrid gracias al Carné Joven | Unsplash.com

Desglose de la subida de precio de las diferentes tarifas

Tarifa 1 (laborables 7:00–21:00): se mantiene el precio de inicio y suben ligeramente el coste por kilómetro (1,40 €) y el precio por hora (27 €).

Tarifa 2 (nocturnos y fines de semana): también mantiene el inicio y aumenta el kilómetro a 1,60 € y la hora a 29 €.

Tarifa 3 (carrera mínima aeropuerto): misma tarifa de inicio, se aplica a trayectos desde las terminales con menos de 9 km, pasando después a la tarifa 1 o 2 según corresponda.

Tarifa 4 (tarifa fija aeropuerto-M30): se mantiene sin cambios y no permite suplementos.

Tarifa 7 (trayectos muy cortos): el inicio sube de 7,50 € a 8 €, el resto se ajusta a tarifas 1 y 2.

Suplemento 24 y 31 de diciembre: pasa de 6,70 € a 7 €.