Exposición de belenes de Casa de México en Madrid: Fechas, horarios y cómo visitarlos

Recientemente te hablábamos de la ruta de los belenes más famosos de Madrid, pero en ella no incluimos los belenes de la Fundación Casa de México en España. Y por eso hemos querido hacer una mención especial contando su horario, fechas y toda la información que necesitas saber.

La Fundación Casa de México, en su misión de promover el arte popular de México y las tradiciones, presenta la exposición navideña Belenes de México, una instalación artística que busca difundir las tradiciones y el arte popular mexicanos. En esta ocasión destacando fechas importantes como la Navidad y el hábito compartido entre españoles y mexicanos de instalar belenes o nacimientos como se conocen en México.

En esta edición, se rinde homenaje a la familia Soteno, un linaje de maestros artesanos originarios de Metepec. La exposición se presenta del 28 de noviembre de 2025 al 11 de enero de 2026.

El belén principal, obra de Alfonso Soteno Fernández se conforma de nueve figuras de barro rojo modelado que miden más de 170 cm de altura, las cuales representan la escena tradicional del nacimiento de Cristo: la sagrada familia, los tres reyes magos y los animales que los acompañan.

Conceptualizado por Cristina Faesler, diseñadora, narradora y escritora, este proyecto incluye una treintena de belenes realizados en diversas técnicas de arte popular como barro vidriado, palma tejida, barro modelado, madera policromada, cartonería, entre otros. Se complementa con un árbol de navidad de más de 4 metros de altura decorado con cactáceas y suculentas. El ambiente en tonos azules, simulando la noche, se obtiene con las más de 25 mil flores de papel que decoran la entrada.

La familia Soteno es una de las familias más destacadas en la alfarería mexicana, considerados grandes maestros del arte popular mexicano, máxima distinción en el ámbito artesanal. Originarios de Metepec, Estado de México son conocidos principalmente por su maestría en la elaboración de árboles de la vida, figuras con forma de árbol que tradicionalmente cuentan historias bíblicas.

El barro es el material más utilizado para la confección de nacimientos y en ellos se refleja la variedad y el dominio de las diversas técnicas que han alcanzado los alfareros mexicanos. Generalmente, se utilizan moldes que se han conservado por generaciones y que en su mayoría corresponden a figuras convencionales, pero también, inspirados en el deseo de identificar a las figuras de los nacimientos con lo mexicano, sus personajes se decoran con vestimentas o motivos autóctonos.

El arte popular es un arte en constante cambio, pero que es, a su vez, espejo de nuestra historia. El oficio artesanal es aprendido en el ámbito familiar, transmitiéndose de generación en generación. Las familias de artesanos hacen honor a los valores de comunalidad del enseñar, compartir y contribuir.

La labor de los artesanos está necesariamente ligada al lugar en el que se produce. Así, el artista se nutre de aquello que le rodea, dejando que el paisaje y su contexto influyan en la obra. Es por ello, que toda pieza de arte popular es única, variando la producción de esta en función del territorio en el que se produzca, pues el mismo determina las técnicas, estilo o materiales empleados.

El vasto territorio mexicano alberga abundantes y muy diversos tipos de fauna y flora que abastecen a los artesanos con materia prima de gran calidad. De esta forma, es posible identificar diferentes ramas artesanales según la materia prima que haya sido empleada: barro, madera, piedra, textiles, metales, papel, piel o fibras vegetales, entre otros.

El programa de actividades de Fundación Casa de México incluye visitas guiadas gratuitas, talleres de arte popular: creación de árboles de la vida y piñatas, espectáculos infantiles, posadas, representaciones escénicas de pastorelas, conciertos de música clásica, catas de destilados y muchas actividades más que el público podrá disfrutar desde el 28 de noviembre.

Fechas y horarios

Del 28 de noviembre de 2025 al 11 de enero de 2026

Horarios: