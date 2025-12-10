Los menores de 12 años entrarán gratis al Parque de la Naturaleza de Cabárceno en diciembre: Estas son las fechas

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno ofrecerá acceso gratuito a los menores de 12 años del 13 al 30 de diciembre, excepto el 24 y el 25 de diciembre, en que permanecerá cerrado al público.

La instalación, gestionada por Cantur y dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, pone en marcha esta iniciativa con el objetivo de facilitar el acceso a las familias y acercar a los niños la programación especial navideña. Desde el pasado 6 de diciembre, las familias tienen a disposición diferentes propuestas educativas y lúdicas.

En un comunicado, el director del Parque de Cabárceno, Míchel Valdés, ha explicado que con esta propuesta se pretende que "los más pequeños sean los protagonistas de estas entrañables fechas, que sus familias se animen a venir al parque con este descuento y que disfruten de las actividades navideñas que ya están teniendo muy buena acogida".

En este sentido, hasta el 30 de diciembre se ha diseñado una variada programación con teatro, talleres de cetrería, espectáculos y propuestas educativas, además de las visitas de Papá Noel y del paje de los Reyes Magos, entre otras actividades.

Así, el cuento de Navidad 'La Camella Camelia' invita al público a disfrutar en familia de una historia divertida y participativa. La compañía Rebanal Teatro es la encargada de dar vida a esta propuesta que se desarrollará los días 13 y 14 de diciembre y también del 20 al 30 de diciembre (excepto 24 y 25), a las 13.45 horas en la Sala 360.

Entre las novedades de este año destaca 'Pequeños cetreros', una actividad que permite que el público infantil conozca de forma amena la tradición de la cetrería y curiosidades sobre el trabajo de entrenamiento con aves rapaces. Se desarrollará en el anfiteatro de Aves Rapaces a las 12.00 horas, del 20 al 30 de diciembre, salvo los días 24 y 25.

Además, entre el 20 y el 30 de diciembre, la Sala 360 ofrecerá una amplia propuesta de actividades y talleres educativos para disfrutar en familia, disponibles de 11.00 a 15.40 horas.

Los niños tendrán la oportunidad de entregar sus cartas tanto a Papá Noel como a los Reyes Magos. Papá Noel estará en una cabaña en la zona de La Mina del 20 al 23 de diciembre, de 10.00 a 14.00 horas, para recibirlas personalmente. En ese mismo espacio y con igual horario, un paje real recogerá las cartas dirigidas a sus Majestades los días 26, 27 y 28 de diciembre.

Además, el concurso de postales navideñas volverá a celebrarse tras el éxito de la edición anterior. Las bases se darán a conocer en los próximos días.