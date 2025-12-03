Castillo de Yeste: historia de la fortaleza islámica que perteneció a la Orden de Santiago

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Castilla-La Mancha, concretamente hasta la espectacular provincia de Albacete. Allí nos topamos con un gran número de monumentos, construcciones y rincones verdaderamente sorprendentes, a la par que espectaculares. Un claro ejemplo es el Castillo de Yeste.

Se trata de una impresionante edificación de origen andalusí y gótico como consecuencia de sus transformaciones posteriores. Originalmente, este Castillo fue utilizado por los musulmanes como una fortaleza fronteriza con el antiguo Reino Nazarí de Granada. Con posterioridad, evolucionó a residencia palaciega con los cristianos. Cabe destacar que está situado en un punto verdaderamente privilegiado, como es la unión de las sierras de Segura, la Sagra y de Alcaraz, cuna de ríos como Tus, Taibilla, Segura y Zumeta.

Castillo de Yeste, a través de su historia

Entre otras tantas cuestiones, debemos tener en cuenta que esta fortaleza es, indudablemente, una de las más importantes que podemos encontrar en la Sierra del Segura. En sus inicios, fue una construcción de planta rectangular con torres que datan del siglo XIII. Con posterioridad, se optó por añadir un recinto fortificado en el lugar exacto en el que se encontraba la población.

Castillo de Yeste | Imagen cortesía de Turismo de Castilla la Mancha

A lo largo de su historia, esta zona fue poblada tanto por iberos como romanos y, con posterioridad, por musulmanes. Fueron ellos quienes, precisamente, convirtieron Yeste en una imponente fortaleza. Después de la conquista cristiana que se desarrolló en el siglo XIII, Yeste comenzó a ser una de las Encomiendas de la Orden de Santiago para tratar de proteger esta zona fronteriza, puesto que era un lugar cercano a los reinos islámicos de Valencia y de Granada.

De esta forma, podríamos dar respuesta a una de sus características más significativas. Y es que en la puerta de acceso de la torre del homenaje de esta antigua fortaleza islámica, nos topamos con un par de escudos. Por un lado, el perteneciente a la Orden de Santiago y, el segundo de ellos, a la familia Figueroa.

¿Se puede visitar el Castillo de Yeste?

Sí, por supuesto. El coste de la entrada es de 4,5 euros y el horario puede variar pero, normalmente, es de martes a jueves de 10:00 a 14:00 hrs, los viernes y los sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 hrs y, por último, los domingos de 10:00 a 14:00 hrs. En cuanto a las visitas guiadas, tienen un coste de 5 euros y se debe reservar llamando al siguiente teléfono 967 43 11 54. Para visitar el castillo, es recomendable ponerse en contacto con el número anteriormente mencionado o, directamente, con la Oficina de Turismo.

Castillo de Yeste por la noche | Imagen cortesía de Turismo de Castilla la Mancha

Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a esta zona de la provincia de Albacete, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta Yeste para dejarte llevar por su encanto pero, sobre todo, para visitar su Castillo. Estamos convencidos de que no solamente te llamará la atención por su belleza arquitectónica y cultural, sino por la fascinante historia que hay detrás.