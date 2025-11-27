Enlightenment, el impresionante espectáculo inmersivo sobre las cuatro estaciones y el ciclo de la vida, ha abierto sus puertas en Valencia

Primavera, verano, otoño, invierno... Términos fácilmente identificables por ser las cuatro estaciones, se podrán ver y sentir ahora de una manera fascinante gracias a Enlightenment, una experiencia inmersiva que combina música clásica, proyecciones de luz y video mapping, y que llevará a los asistentes a experimentar un viaje artístico muy emotivo y evocador.

Este nuevo espectáculo audiovisual e inmersivo ha sido creado por el colectivo artístico suizo Projektil y Fever, la plataforma global líder mundial de descubrimiento de entretenimiento, productores también de la reconocida experiencia inmersiva, "Génesis". Tras viajar con enorme éxito por ciudades como Glasgow, Milán, Ginebra, Turín, Amberes o Madrid, abre sus puertas en Valencia, concretamente en el Real Colegio de las Escuelas Pías (C/ Carniceros, 6) y las entradas ya están disponibles en la web y app de Fever.

Projektil ha dado nueva vida a las composiciones originales de Vivaldi, reordenándolas y grabándolas específicamente para mejorar la experiencia inmersiva, infundiendo piezas clásicas con un toque contemporáneo. Inspirado en la obra maestra Las Cuatro Estaciones, de Antonio Vivaldi, Enlightenment fusiona arte y tecnología en una experiencia repleta de expresividad y creatividad que escenifica el ciclo de la vida, mediante un homenaje abstracto al paso de los periodos estacionales y vitales, de una manera conmovedora y emocional, a lo largo de 30 minutos.

Todo mediante un viaje multisensorial e inmersivo representado en el Real Colegio de las Escuelas Pías, un ejemplo puro de Neoclasicismo religioso valenciano, destacando particularmente por sus cúpulas tabicadas.

Luces, música y proyecciones de alto rendimiento inundan las paredes y los techos del espacio con ayuda de la tecnología más puntera. Todas las estructuras de la Iglesia han sido medidas, calculadas y dimensionadas con tal de que las recreaciones encajen a la perfección con las proporciones del edificio. Así se ha generado un espacio completamente integrado para la inserción de estas imágenes proyectadas en las superficies del templo, que recrean y evocan la génesis de nuestro planeta. A ello se suma un acompañamiento musical que refuerza la inmersión del visitante y lo envuelve dentro de un viaje completamente inédito.

Así es la experiencia

Dividida en seis actos, esta experiencia combina elementos visuales y sonoros en perfecta sincronía.

Acto 1: Primavera

La representación de la primavera marca el inicio del ciclo de la vida, simbolizando renacimiento, frescura y esperanza. Los colores vivos y los elementos visuales reflejan la vitalidad del florecimiento y el despertar de la naturaleza. El ambiente se llena de tonos vibrantes y luces que evocan paisajes de campos floridos, acompañados por los conocidos acordes de la primavera de Vivaldi.

Acto 2: Verano

El verano, asociado con la energía, la plenitud y la vitalidad, utiliza colores cálidos y movimientos dinámicos en las proyecciones para transportar al público a paisajes soleados. Las imágenes crean la sensación de calor y abundancia. Las visualizaciones de tormentas de verano y cielos intensos se combinan con los rápidos crescendos de la música para reflejar la fuerza de esta estación.

Acto 3: Otoño

El otoño celebra la transición, el cambio y la introspección. La paleta de colores cálidos y terrosos, junto con las hojas caídas que se desplazan por el espacio, representa la belleza de la transformación y el cierre de un ciclo. Este acto ofrece un ambiente contemplativo, donde la calma se fusiona con la sensación de abundancia de la cosecha.

Acto 4: Invierno

El invierno simboliza el final del ciclo, la quietud y la preparación para el renacimiento. Las proyecciones presentan paisajes gélidos y minimalistas, mientras que los tonos fríos dominan el espacio. El contraste entre la música melancólica y las imágenes impactantes de nieve y hielo crea un espacio reflexivo y tranquilo.

Acto 5: La Ignorancia

La ignorancia representa la condición humana, atrapada en un ciclo eterno de errores y enredos, marcada por el dolor y la búsqueda de significado. Este concepto simboliza los desafíos de la vida, a menudo acompañados de una falta de claridad y comprensión. El deseo de romper con este ciclo impulsa la búsqueda de la iluminación y la paz interior.

Acto 6: La Iluminación

La iluminación simboliza la liberación de los enredos internos y la consecución de un estado de paz, claridad y libertad. Es el momento en que el alma se libera de las cadenas de la existencia mundana y experimenta una profunda conexión con lo esencial. Este estado se caracteriza por la armonía y la superación del dolor y el sufrimiento.