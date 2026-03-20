Cabo de Gata: un destino ideal para hacer senderismo costero

Playas vírgenes, calas escondidas, acantilados volcánicos... Todos estos tesoros se encuentran repartidos en el que es uno de los parques naturales más espectaculares de nuestro país: el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Y dicho esto, no te sorprenderá que te diga que se trata de un destino fabuloso para hacer senderismo costero.

Esta actividad física consiste en caminar por senderos señalizados que discurren por la costa, entre playas y acantilados. Así, el senderista puede hacer ejercicio al aire libre, mientras disfruta a la vez de paisajes marinos y calas preciosas. Se trata de una experiencia inmersiva entre el mar y la tierra, y Cabo de Gata es idónea para disfrutarla, pues cuenta con cientos de kilómetros de caminos que atraviesan paisajes únicos en el Mediterráneo.

Cabo de Gata | Pixabay

Así, debes varias las rutas disponibles para hacer senderismo en Cabo de Gata, aunque nosotros queremos hablarte de algunas de las más populares. El sendero de los Genoveses, por ejemplo, recorre la playa virgen más conocida del parque, repleta de dunas. Por su parte, la ruta hacia la cala San Pedro es bastante más aventurera, y termina en una cala a la que solo se puede acceder o en barco o a pie.

Asimismo, en Cabo de Gata hay otra ruta de senderismo increíble, y no es otra que la de los faros. Durante el trayecto, como su nombre bien indica, se pasa por distintos faros de la zona. No obstante, el más importante de todos ellos es el Faro de Cabo de Gata, desde el que se obtienen unas vistas panorámicas inmejorables.

Si decides hacer senderismo en esta zona situada entre Almería y Níjar, tienes muchas posibilidades entre las que escoger. Además, hay algo que debes tener por seguro: escojas la ruta que escojas, podrás disfrutar de paisajes distintos, pues los senderos combinan paisajes volcánicos, acantilados escarpados, zonas de vegetación mediterránea, playas y calas y miradores.

Cabo de Gata al atardecer | Pixabay

Dicho así, puede que no te puedas imaginar la belleza de esta zona del mapa. Así, para que te hagas una idea mejor, te diremos que es también un paisaje repleto de contrastes. El azul oscuro del mar y la arena dorada, el azul claro del cielo y los rojizos, negros y ocres de las rocas volcánicas. No es de extrañar que los fotógrafos de naturaleza acudan a menudo a inmortalizar Cabo de Gata.

Además, este lugar ofrece algo más: la posibilidad de ver especies protegidas como águilas pescadoras o camaleones, pues Cabo de Gata alberga especies protegidas, entre las que también se encuentra el lince.