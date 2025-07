El "Caribe español" está en Almería: Esta es la playa virgen más impresionante de Cabo de Gata

El Caribe es uno de los mares más reconocidos en el mundo y la sede del turismo por excelencia. Sin embargo, no hay que irse tan lejos para disfrutar de aguas turquesas y largas playas de arena en las que tumbarse bajo el sol del verano. Y es que Almería reserva a sus visitantes incontables zonas de costa de imponente belleza que bien merece la pena descubrir.

Este es el caso de Cala de Enmedio, famosa por los colores que, gracias a las pozas en las que se acumula el agua, se vuelve de un azul turquesa único. Este tono caribeño al que se suma la arena blanca se ve acompañado por las dunas y los paisajes rocosos que la rodean. Una característica de las playas andaluzas capaz de dejar sin palabras a cualquier visitante.

Se trata de una de las mejores playas vírgenes del mundo. Tanto es así que medios como The New York Times se han hecho eco de su belleza. Ahora bien, no es precisamente sencillo llegar y conviene prepararse para la excursión.

No sería una playa virgen si la mano humana la hubiera habilitado más de la cuenta, por lo que el sendero de piedras puede ser complicado de recorrer en vehículos no aptos para este tipo de caminos. Aunque hay varias rutas de acceso a pie. De hecho, puedes visitar Cala del Plomo y, desde allí, hacer el camino de media hora aproximadamente que te llevará a Cala de Enmedio.

Una mochila, calzado cómodo y (si quedan manos) una neverita es todo lo que se necesita para gozar de una de las mejores playas de Cabo de Gata, de Almería, de España y, ya puestos, del mundo.