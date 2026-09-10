Así es el Castillo de Montuenga, la fortaleza que vigilaba la frontera entre Castilla y Aragón

En pleno corazón de la provincia de Soria, sobre un cerro escarpado que domina el pequeño núcleo de Montuenga de Soria, se levantan los restos de una fortaleza que, durante siglos, vigiló uno de los pasos más disputados de la Península. Estamos hablando, como no podía ser de otra forma, del Castillo de Montuenga, conocido también como Castillo de los Padilla. Se trata de una construcción de origen medieval que formaba parte de la línea defensiva trazada junto al río Jalón, en un enclave pensado para controlar el tránsito natural entre la meseta castellana y la cuenca del Ebro.

Castillo de Montuenga, a través de su historia

La localidad de Montuenga se encuentra a poco más de 100 kilómetros de la capital soriana, y administrativamente depende del ayuntamiento de Arcos de Jalón. No fue un caso aislado.Y es que, junto a ella, otros puntos de la provincia como Jubera, Somaén o Aguilar de Montuenga también albergaron sus propios castillos. De hecho, todos ellos concebidos como piezas de un mismo entramado defensivo que marcaba la frontera natural entre Castilla y Aragón.

Aquella franja de territorio no era un lugar cualquiera. Su valor estratégico provocó que se convirtiese en escenario de tensiones y disputas, especialmente durante el enfrentamiento entre Pedro I de Castilla y la casa de Trastámara, así como en las sucesivas guerras de la Raya que midieron fuerzas entre los reinos de Castilla y Aragón.

Para reforzar la vigilancia del territorio, se levantó una amplia red de atalayas repartidas por la zona. La mayoría de estas torres de observación se situaron en los puntos con mejor visibilidad del entorno, aunque no todas, puesto que algunas se instalaron deliberadamente en cotas más bajas. Y todo con la misión concreta de vigilar caminos secundarios y valles de paso que eran menos evidentes pero igualmente sensibles para el control del territorio.

Castillo de Montuenga | Imagen de Lasfotosdealvaro, licencia de dominio público, via Wikimedia Commons

Castillo de Montuenga, a través de sus características

Del castillo de Montuenga apenas ha llegado hasta nuestros días una parte de su estructura original. De hecho, se conservan dos torres de planta poligonal, situadas en los extremos de la fortificación, que en su día estuvieron conectadas entre sí por lienzos de muralla. El conjunto se construyó en mampostería, reforzando las esquinas con sillares tallados, una técnica constructiva habitual en las fortalezas medievales de la zona.

Más allá de los materiales que se emplearon para esta construcción, lo que realmente distingue a esta fortificación es su relación con el terreno. Y es que se asienta sobre un cerro alto, alargado y de laderas escarpadas, aprovechando al máximo el desnivel natural para ganar en altura defensiva sin apenas necesidad de artificios añadidos. Esa integración con la orografía explica, en buena medida, que sus restos sigan dominando visualmente Montuenga de Soria. De hecho, desde las alturas, continúa recordando el papel que un día cumplió como centinela de piedra en la frontera entre dos reinos. Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a la provincia de Soria, no dejes pasar la oportunidad de conocer en primera persona este Castillo de Montuenga. Estamos completamente convencidos de que no te dejará indiferente, ni mucho menos.