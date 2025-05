Alguna fiestas populares que celebraremos antes de que llegue julio

Del día de la Comunidad de Madrid al de San Isidro, de las Cruces de Mayo al Rocío o a la fiesta de Nuestra Señora de los desamparados en Valencia, lo cierto es que si algo no le falta a la primavera, en particular al mes de mayo, son fiestas; además este año por asuntos del calendario nos hemos visto como incluso la Feria de Abril mayeaba… Claro que el festival de fiestas de la primera quincena de mayo no debe hacernos pensar que tenemos que viajar de aquí al verano para seguir gozando, a continuación te sugerimos algunas escapadas de las que disfrutar en el mes de junio a cuenta de sus fiestas populares. Y es que junio suena siempre a Corpus Christi y a San Juan pero hay más:

San Antonio de Padua, el 13 de junio

El 13 de junio tanto Trujillo en Cáceres como Chiclana de la Frontera den Cádiz y Cehegín en Murcia, entre otras localidades, celebran a San Antonio de Padua, el santo con fama de casamentero y protector de los pobres. En Trujillo celebran a esta santo con feria de encierros, capeas verbenas populares además de con su procesión y misa solemne; en Chiclana hay feria con casetas y música flamenca además de procesión, concurso de sevillanas y diferentes actividades para los niños; y en Cehegín a la ofrenda floral y misa en honor del santo se suman las romerías y comidas populares.

Corpus Christi, Toledo | Imagen de Francisco Javier Martín Fernández, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Corpus Chirsti, 19 de junio

Son varias las localidades que celebran esta festividad pero si tenemos que quedarnos con una esa sería, sin duda, Toledo, aunque solo sea porque su procesión monumental es de Interés Turístico Internacional, de hecho esta procesión es una d ellas más antiguas y solemnes de España: el precioso casco histórico toledano se engalana con toldos, flores y tapices para celebrar el Corpus.

Aunque la de Toledo es la fiesta de Corpus Christi más destacada, hay otras que se celebran en capitales de provincia como Sevilla o Granada y en localidades más pequeñas como Puenteareas o Ares en Galicia, donde se engalanan las calles con alfombras florales. ¿Más fiestas del Corpus famosas? Las de Zamora con sus danzantes y gigantones o las de Béjar con sus Hombres de Musgo entre otras.

Hogueras de San Juan en A Coruña | Pixabay

San Juan, alrededor del 24 de junio

¿Dónde? Nuestros lugares favoritos para disfrutar de esta fiesta son dos: Alicante y A Coruña aunque lo cierto es que son muchas las localidades en las que la noche del 23 al 24 de junio se encienden hogueras para quemar lo malo y conjurar a la buena suerte. La fiesta de San Juan en Alicante es de Interés Turístico Internacional y no solo se encienden hogueras sino que se queman fallas, se celebran mascletàs y hay feria y barracas populares; en Coruña la ciudad se da cita en la playa de Riazor, suenan gaitas, se lanzan fuegos artificiales, se asan sardinas…y se saltan hogueras.

Más lugares que celebran la noche de San Juan por todo lo alto: Ciutadella en Menorca, Soria y Badajoz entre otros muchos.

¿Más fiestas populares que se celebrarán a lo largo del mes de junio? La de San Pedro y San Pablo, el 29 de junio en burgos, la localidad de Haría en Lanzarote y en Reus, Tarragona; la Batalla de las Flores, el último viernes de junio en Laredo (Cantabria) y también las Fiestas del vino en Olite (Navarra) entorno al día De San Pedro y las fiestas de Sant Pere en el Grao de Castellón (con procesión marítima incluida).