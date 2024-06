Algunas escapadas ideales para disfrutar en junio

Si eres de los que quiere disfrutar de los destinos veraniegos por excelencia pero hacerlo sin tener que soportar colas para todo, sin pelearte por un centímetro de playa y sin pagar más de la cuenta por todo ello, seguro que no necesitas que te digamos que junio y septiembre son dos meses estupendos para visitar los destinos veraniegos por excelencia antes o después de que lo haga todo el mundo. Pero centrémoos en el mes de junio…

Malta

Malta es un destino mediterráneo de escándalo por su naturaleza, sus paisajes, su costa, su historia, sus lugares emblemáticos… Es un archipiélago realmente espectacular en el que en junio ya vivirás como en pleno verano pero sin las hordas de turistas de julio y agosto; y es que junio es como un mes de tránsito en el que los estudiantes que han estado disfrutando de sus cursos de inmersión lingüística en inglés se van de vacaciones y los turistas llegan poco a poco, un mes sin duda ideal para disfrutar del pueblo de Popeye, de La Valeta, de la isla de Gozo…

Capri | Pixabay

Nápoles / Capri

Nápoles, frente a la icónica isla de Capri, es sin duda un destino de verano espectacular tanto por el clima como por las playas, los lugares históricos y por supuesto la gastronomía, aquí nació la pizza; y aquí, o desde aquí, llegarás a lugares tan espectaculares como Pompeya o la isla de Ischia (además de la de Capri) o incluso la famosa costa Amalfitana.

Sicilia | Pixabay

Sicilia

Sicilia suena a mafia, lo sabemos (también Nápoles, para qué engañarnos) pero también huele a cítricos y a moda (de eso tienen la culpa Domenico Dulce y Stefano Gabbana), a historia ancestral y por supuesto a verano; ¡qué buen mes es junio para pasear el casco antiguo medieval de Taormina, por ejemplo! Y quien dice pasear Taormina dice pasear Palermo o Siracusa, visitar Cefalú, las islas Eólicas (que son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) o maravillarte ante el Etna.

Gran Canaria | Pixabay

Canarias

No hace falta planificar un viaje largo para volar a Canarias, este archipiélago no está tan cerca como el Balear, al que puedes llegar incluso en ferry y en tu coche desde Valencia si quieres alejarte de los aeropuertos, pero tampoco se trata de un vuelo largo con jet lag incluido como los transoceánicos que nos llevan al Caribe así que sí, las Islas Canarias son también una gran opción de escapad de verano en junio; ya hay turistas, por supuesto, pero no tantos como habrá en julio y en agosto, lo que no podemos asegurarte es que puedas subir al Teide (nosotros llevamos ya dos de dos viajes en los que no fue posible porque el viento sopla cuando quiere y el teleférico no siempre puede subir). Eso sí, no dejes de gozar de una excursión de astroturismo al Teide aunque solo sea por ver atardecer sobre un mar de nubes…

Algarve | Pixabay

Algarve

Al tratase de una escapada de pocos días ¿prefieres huir del aeropuerto y ahorrarte incluso vuelos cortos por lo que pueda pasar? Pues entonces llena el depósito y por rumbo al Algarve porque sus playas, combinadas con la rica gastronomía portuguesa y los bonitos pueblos del sur del país, te van a enamorar. Sol y unos 25ºC de temperatura ¿qué más se puede pedir? Playas de escándalo, una costa recortada y brutal que esconde bellísimas calas a algunas de las cuales solo se puede llegar nadando o en barca, localidades con encanto como Albufeira y rutas de senderismo tan imperdibles como las que puedes disfrutar en la Costa Vicentina.