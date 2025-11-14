Los mejores lugares de Europa para esquiar si eres principiante

Los esquiadores expertos e incluso los que sin llegar a tanto tienen ya varias temporadas de práctica sobre los esquíes, buscan pistas de escándalo para deslizarse por ellas: los más aventureros buscan las más peligrosas, otros prefieren aquellas desde las que se goza de las mejores vistas… cada cual tiene su gusto y estilo, ahora bien, a quienes están aprendiendo a esquiar todo eso no les interesa demasiado (todavía) y buscan más bien estaciones de esquí con amplias zonas para debutantes o con buenas escuelas de esquí y también ambiente tranquilo para no añadir tensión a la experiencia además de un clima suave que no les haga sentirse en el infierno del invierno.

Con esas características en mente, aquí tienes cinco estaciones de esquí perfectas, precisamente, para quienes están aprendiendo a esquiar:

Sierra Nevada

Vista desde la zona de Borreguiles, en Sierra Nevada | Imagen de acebal from La Felguera, Spain, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Empezamos por la de casa porque ahí incluso el viaje es sencillo (unos kilómetros en coche y sin salir del territorio nacional); pero esa no es la única ventaja de esta estación para quienes son todavía muy inexpertos en eso de esquiar, hay más: para empezar la zona de debutantes de Sierra Nevada es amplia y está a pie de remontes, además cuenta con clases de muy buen nivel y para colmo el clima es mucho más agradable (incluso soleado) que en las grandes estaciones de Los Alpes.

Grandvalira

Grandvalira Ski Resort | Imagen de Christof Damian (cdamian) from Barcelona, Spain, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Salimos ya de España pero nos quedamos cerca, en Andorra y es que las escuelas de esquí de Soldeu y El Tarter son de las mejor consideradas; además esta zona de esquí cuenta con muchas pistas verdes y azules muy bien ubicadas y comunicadas, el ambiente es agradable, los precios son razonables y los servicios que ofrecen resultan la mar de cómodos. Como nos sucede con Sierra Nevada, está a tan solo unos kilómetros en coche (depende de qué rincón de la península partas pueden ser bastantes, claro…).

Les Deux Alpes

Les Deux Alpes | Imagen de Adbar, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Esta estación de esquí francesa es ideal para principiantes, es de hecho una de las mejores, sino la mejor, de Europa y es que su zona de debutantes es la más grande de todas las estaciones de esquí francesas; sus pistas vedes son muy amplias y con muy poca pendiente, además hay estupendas escuelas de esquí con buenas propuestas tanto para niños como para adultos que quieren empezar a esquiar.

Alpe d’Huez

Glaciar de Sarenne, en Alpe d'Huez | Imagen de Vivien Jouan, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Seguimos en Francia porque si bien Les Deux Alpes tiene la zona de debutantes más grade, Alpe d’Huez nos ofrece la posibilidad de esquiar en la pista verde más larga de Europa (la famosa Sarenne); y no solo eso, esta estación cuenta con otras muchas pistas fáciles que están además muy cerca de sus principales telesillas y también cuenta con una buena oferta tanto de clases de esquí como de alquiler del equipo.

Cervinia

Cervinia | Imagen de qwesy qwesy, licencia: CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Cervinia es, probablemente, el mejor lugar de Italia para aprender a esquiar por su amplitud y su clima soleado, muy agradable; esta estación cuenta con grandes pistas azules donde se puede avanzar poco a poco según se va ganando seguridad, es una estación muy segura para lanzarse a experimentar los primeros descensos.

Mayrhofen | Pixabay

¿Echas de menos algunas estaciones de esquí en destinos de nieve emblemáticos como Suiza o Austria? Pensando en el bienestar de los debutantes hemos elegido estaciones de esquí cercanas y/o con un clima más suave además de las que cuenta con zonas más amplias para los más inexpertos, ahora bien, es verdad que hay estaciones de esquí en Europa que resultan también muy recomendables para quienes están empezando a esquiar: Mayrhofen, particularmente famosa por sus escuelas de esquí, y Saalbach, ambas en Austria, son dos de ellas, también Sass-Fee en Suiza.