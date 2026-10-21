Planes en Madrid en octubre: cultura, Halloween y restaurantes que no te puedes perder

Octubre llega a Madrid con una agenda repleta de propuestas culturales, experiencias de terror y novedades gastronómicas para disfrutar de la ciudad durante el otoño.

Planes en Madrid

Lav_ Art y Jamming Lavapiés

Lavapiés se convierte este mes en uno de los grandes focos culturales de la capital gracias a la primera edición de LAV_ART, una iniciativa que reivindica el barrio como Distrito Arte. Del 19 de octubre al 22 de noviembre, cerca de treinta galerías, instituciones y espacios culturales participarán en una programación con exposiciones, intervenciones artísticas, encuentros y actividades abiertas al público.

Además, el 24 de octubre, la plaza de Nelson Mandela acogerá una sesión gratuita de teatro de improvisación de Jamming, la compañía que nació en Lavapiés. La actuación tendrá lugar de 12:00 a 13:00 horas y estará abierta a todos los públicos. Como es habitual en sus espectáculos, las historias y personajes se crearán al momento a partir de las sugerencias de los asistentes.

Halloween en Madrid

Los amantes del terror también encontrarán numerosos planes en Madrid durante octubre. El Parque de Atracciones celebra su temporada de Halloween con pasajes del terror, espectáculos, personajes y experiencias como The Walking Dead Experience. Las entradas pueden adquirirse online desde 23,90 euros, aunque el precio varía según la fecha y el tipo de acceso.

Parque Warner en Halloween | Parque Warner

Otra de las grandes propuestas es Halloween en Parque Warner, en San Martín de la Vega. El parque ofrece ambientación temática, pasajes del terror, espectáculos y las Halloween Scary Nights, que se celebran en noches seleccionadas con ocho pasajes, seis zonas de miedo y atracciones abiertas hasta la madrugada.

Screamfield Park | Screamfield Park

En Mejorada del Campo se encuentra Screamfield Park, el primer gran scream park de Madrid. El recinto cuenta con cinco casas del terror, cinco espectáculos, experiencias inmersivas, food trucks y la Feria de los Horrores. Abre a partir de las 18:30 horas y ofrece entradas generales desde 35 euros, Fast Pass desde 60 euros y opciones VIP desde 120 euros.

Día de Muertos en Casa de México

Altar de Muertos de Casa de México 2026 | Fundación Casa de México

La Fundación Casa de México vuelve a instalar su tradicional Altar de Muertos, que este año está inspirado en los cementerios de Michoacán y rinde homenaje al compositor mexicano Agustín Lara. La visita es gratuita y puede realizarse hasta el 8 de noviembre, con un altar principal y otros tres altares más pequeños, incluido por primera vez uno dedicado a las mascotas.

Gastronomía en Madrid

Li-Onna

El restaurante madrileño Li-Onna celebrará el próximo 28 de octubre a las 20:30 horas una cena especial titulada "El arte del sake se descubre con sushi", guiada por la especialista japonesa Mayuko Sasayama. Con un precio de 85 euros por persona, la experiencia ofrecerá un menú de ocho tiempos maridado con seis sakes diferentes para explorar las posibilidades de combinación de esta bebida tradicional.

La propuesta gastronómica reflejará la identidad del local, que fusiona la cocina japonesa con matices latinoamericanos a través de platos como la tostada de hamachi, el akami pesto, tacos de bacalao y Roble, gyozas, el Li-Onna Roll, una selección de nigiris y un fondant de dulce de leche con helado de yogur de postre.

Le Tavernier

La Cantina by Le Tavernier, situada en la séptima planta del hotel INNSiDE by Meliá Madrid Gran Vía, une la tradición gallega de las conservas y las mariñeiras con algunos de los clásicos del aperitivo madrileño. Su propuesta incluye anchoas, boquerones en vinagre, gildas, marineras y jamón ibérico con mariñeiras, además de unas patatas bravas elaboradas con caldo de jamón y alioli de ajo asado.

La carta, diseñada por el chef ejecutivo Daniel Couto, apuesta por el producto de calidad, los aliños cuidados y las recetas reconocibles. El espacio invita a disfrutar de un vermut, compartir unas raciones o alargar la sobremesa en cualquier momento del día, en plena Gran Vía madrileña.

Salitre

Salitre presenta Salitreo, un nuevo plan de sábado que combina gastronomía, copas, música y encuentros sin horarios rígidos. Tras su estreno el 24 de septiembre, la propuesta se celebrará cada sábado en la taberna de Grupo Vespok, situada en la calle Juan Bravo.

La experiencia comienza en la mesa, con platos para compartir como gildas, torreznos, ensaladilla, tortilla, jamón ibérico, bikini de mortadela trufada o mollete de lacón. A partir de ahí, la sobremesa se alarga entre cócteles, música y ambiente, convirtiendo cada visita en un plan diferente.

Candeli

Candeli celebra sus jornadas dedicadas a la chuleta de vaca Cachena, una raza autóctona del norte de Portugal y Galicia. La carne, madurada entre 45 y 60 días, se ofrece a 95 euros el kilo y puede acompañarse con un Ribera del Duero de Cillar de Silos Crianza, disponible por 29 euros la botella.

La propuesta estará disponible hasta fin de existencias y se completa con productos de temporada como el tomate de Aranjuez, los carabineros y la gamba blanca.

Maritta

Para los amantes de los postres, Maritta prepara tartas de queso artesanales inspiradas en la receta vasca y sin base de galleta. La firma fue reconocida con el segundo premio a la Mejor Tarta de Queso de Madrid en 2025.

Su carta incluye variedades como la clásica, pistacho, chocolate blanco, limón, avellana, dulce de leche y chocolate belga. Las tartas pueden adquirirse desde 10 euros y su nueva tienda de la avenida de Alberto Alcocer, 10, tiene prevista su apertura durante octubre.

La Dorita

La Dorita propone viajar a Argentina sin salir de Madrid. Este bodegón argentino, situado en el barrio de Chamartín, cuenta con parrilla, empanadas, milanesas, provoleta y cortes como el ojo de bife o el bife de chorizo.

El restaurante se encuentra en la calle Pedro Muguruza, 1, y ofrece un ticket medio de entre 35 y 40 euros. Su terraza ajardinada permite alargar la sobremesa y disfrutar de una experiencia gastronómica inspirada en los tradicionales bodegones argentinos.

Día Nacional de la Merienda - Rodilla

El 22 de octubre se celebra el Día Nacional de la Merienda, una iniciativa impulsada por Rodilla para reivindicar este momento de la jornada y recuperar una tradición muy ligada a la cultura española.

La cadena, fundada en Madrid en 1939, instauró esta fecha en 2025 con el objetivo de devolver a la merienda el protagonismo que ha tenido durante generaciones. La propuesta busca reivindicarla como una pausa dentro de la rutina diaria, pero también como una ocasión para desconectar, compartir tiempo y disfrutar de algo de comer entre las comidas principales.

Entre los sándwiches favoritos de los clientes de Rodilla para disfrutar a media tarde se encuentran los de ensaladilla, pollo curry y atún tomate. Tres recetas que combinan sabores tradicionales con propuestas que siguen formando parte de los recuerdos de varias generaciones.

De esta forma, el Día Nacional de la Merienda pretende recuperar un hábito cotidiano que ha evolucionado con el paso del tiempo, pero que continúa asociado a los momentos de descanso, las tardes después del colegio y las reuniones con familiares y amigos.