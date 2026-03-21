Derinkuyu, una ciudad subterránea de escándalo en Turquía

Derinkuyu es, literalmente, una ciudad excavada bajo tierra: hoy se conservan 8 niveles pero se cree que no eran los únicos sino que algunos más se han perdido; desciende hacia el centro de la tierra 85 metros de profundidad y en ella se estima que podían vivir entre diez y veinte mil personas junto con los animales y provisiones necesarias para estar largos periodos de tiempo sin salir a la superficie.

Y es que Derinkuyu era una ciudad subeterránea pero también autosuficiente, en ella había viviendas familiares, cocinas, almacenes, bodegas, iglesias, establos, escuelas… Todos estos espacios estaban conectados por estrechos túneles que podían cerrarse gracias a las enormes puertas de piedra circulares que había instaladas en ellos.

Lo más sorprendente de Derinkuyu, además de su tamaño, es su sistema de ventilación porque permitía mantener oxígeno suficiente incluso en los niveles más profundos de la ciudad ¿cómo lo lograron? Construyendo pozos de aire, algunos de más de 50 metros.

Derinkuyu | Imagen de Nevit Dilmen, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Aunque Derinkuyu es la más grande y espectacular, no era la única ciudad subterránea de la Capadocia, es más, sabemos que estaba conectada a otras ciudades subterráneas a través de túneles como el de Kaymakli.

La cuestión es ¿por qué querría nadie vivir en una ciudad subterránea? ¿Por qué se construyó no solo Derinkuyu sino otras ciudades subterráneas que constituían una red bajo toda Capadocia? Las razones son las que imaginas: estas ciudades servían como refugio ante las invasiones; se estima que la construcción de Derinkuyu comenzó en el S.VIII a.C. y que fue ampliada con posterioridad; esta ciudad no solo sirvió como refugio durante conflictos en la antigüedad sino que incluso en la época bizantina fue utilizada como tal frente a las incursiones árabes y es que Derinkuyu era tan grande y estaba tan bien abastecida que quienes se ocultaban en allí podían no salir a la superficie en semanas o incluso meses.

Derinkuyu permaneció oculta durante siglos, de hecho hasta 1963 desconocíamos su existencia: fue descubierta por casualidad, durante la reforma de una vivienda y se convirtió en una de las joyas de la Capadocia, que no la única: si viajas hasta este rincón de Turquía podrás maravillarte ante las chimeneas de hadas del Valle de Göreme, sorprendente por las tonalidades del valle Rojo y el valle Rosa y descubrir las magníficas formaciones rocosas con formas animales en el Valle de Devrent; todo eso además de vivir experiencias únicas como dormir en un hotel cueva o sobrevolar la Capadocia en globo aerostático.