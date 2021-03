Un paseo por Nauplia, una de las ciudades más bellas de Grecia

Nauplia, conocida también con el nombre de Nafplio, es una de las ciudades más bonitas de Grecia. Y no es tarea fácil, pues todos asociamos a este país ciudades y pueblos de casitas blancas bañados por preciosas playas. Sin embargo, Nauplia no es así. Rodeada por el mar Egeo y situada en el golfo de Argos, Nauplia tiene unas vistas hipnotizantes. Pero no solamente estas enamoran: también lo hacen sus calles de mármol, sus callejuelas coloridas o sus edificios y su arquitectura.

Cuando se recorre Nauplia se recorre la que fue la primera capital de Grecia. Y ésta, aunque no es demasiado grande, posee muchos lugares de especial interés. Uno de ellos es su puerto, el más grande e importante del golfo de Argos. Desde él se observa la fortaleza de la isla de Bourtzi, rodeada por aguas turquesas y a la que se puede acceder en barco.

Pero esta no es la única fortaleza a destacar. Nauplia tiene un total de cuatro, pero sin lugar a dudas la de Palamidi, construida por los venecianos cuando Nauplia les pertenecía, es uno de los símbolos de la ciudad. Se encuentra situada sobre una colina y para llegar a ella y sus murallas, se deben subir cerca de mil escalones. Eso sí, las vistas desde las alturas bien merecen el esfuerzo.

Nauplia | Pixabay

Además de esto, tampoco puede faltar un paseo por el casco antiguo de la ciudad. Sus calles están pavimentadas con mármol, huella de los venecianos, y las fachadas de los edificios resaltan por sus colores alegres como lo hacen en Venecia.

El punto más céntrico es la plaza Syntagma, en la que hay edificios importantes como el Vouleftiko y el Trianon. O como el Museo Arqueológico, con arquitectura veneciana y exposiciones en las que ver elementos del Paleolítico o del periodo del Bronce. Otro edificio que no puedes perderte es la Iglesia de San Nicolás, pues es uno de los más representativos de Nauplia. Pero por supuesto, no todo en esta ciudad griega van a ser edificios.

Como no podía ser de otra manera en una ciudad rodeada por el mar Egeo, en Nauplia hay varias playas a destacar. Una de ellas está justo al lado de Palamidi e invita a hacer snorkel, pues el agua es cristalina. Pero además de esto, cerca del puerto han acondicionado una especie de piscinas a orillas del mar. Bañarse en ellas es como hacerlo en la playa, pero con muchas más comodidades. Allí encontrarás duchas, escaleras y no te ensuciarás con la arena.

Como ves, son muchas las cosas que ver o hacer en Nauplia. Pero pese a enumerarlas por escrito y tratar de describir con palabras cómo es recorrerla, nada va a compararse con caminar por sus calles de verdad. Asi que si tienes pensado ir a Grecia una vez termine la pandemia, no olvides apuntar Nauplia como parada en el itinerario.