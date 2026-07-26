El campanario medieval de Gante que esconde siglos de historia y un misterioso dragón dorado

Viajamos hasta Gante, para conocer una de sus construcciones más sorprendentes y significativas, como es su Campanario. Situado en el corazón de la ciudad, es una de las tres torres medievales que dominan el casco antiguo, junto a las de la Catedral de San Bavón y la Iglesia de San Nicolás. Cuenta con una altura de más de 90 metros y, a través de los siglos, no solamente ha servido para hacer avisos y anunciar la hora, sino también como torre de vigilancia fortificada. Es más, también fue depósito de la tesorería de la ciudad.

Campanario de Gante, a través de su historia

La construcción comenzó en 1313 según el diseño del maestro albañil Jan van Haelst, cuyos planos se conservan aún en un museo. Después de continuar esta construcción intermitentemente debido a plagas, guerras y agitación política, logró acabarse en 1380 con una estructura provisional en madera en la parte superior.

Cabe destacar que en 1377 se colocó, en la cima de la torre, el mítico dragón dorado que fue traído de Brujas. Tras la reforma de 1771, la parte final en madera fue reemplazada por una flecha neogótica de fundición, siguiendo el diseño de Louis Roelandt. Con posterioridad, en 1911, la flecha se reemplazó por la estructura que conocemos en la actualidad, realizada según los planos originales del siglo XIV.

Veleta del campanario de Gante | Imagen de Hispalois, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Es importante tener en cuenta que la principal campana de la torre, que llevaba por nombre Roland, era la que se utilizaba para advertir a los ciudadanos que el enemigo se aproximaba o, incluso, que se había ganado una batalla. Eso sí, en 1659, cuando el emperador Carlos V reconquistó Gante tras haberse levantado contra él, ordenó la destrucción de Roland. El paso del tiempo ha hecho posible que esta campana se haya convertido en el personaje principal del himno de la ciudad belga, que avisa de un incendio o pide a los habitantes y héroes que luchen por su tierra.

Después de Roland estuvo ‘Triomphante’, la campana que, a su vez, fue reemplazada en 1938 por una de 6 toneladas de peso. La Campana Triomphante está en la actualidad en la plaza Braun, al pie del campanario. No podemos dejar de mencionar que hay otras 45 campanas más pequeñas que forman un carillón y que se tocan con un teclado.

Descubre la Lonja del Paño y Mammelokker, junto al Campanario

El salón rectangular junto al campanario se erigió para el mercado de tejidos que hizo aún más rica a la ciudad en la Edad Media. En su interior no solamente se inspeccionaban sino que también se medían las prendas de lana y se negociaban las distintas transacciones. Conforme la industria textil fue perdiendo importancia, el salón acogió nuevos ocupantes.

En 1425, se construyó la Lonja del Paño y terminó un par de décadas más tarde. En 1741 se añadió un pequeño anexo llamado Mammelokker, que servía como entrada y cuarto de guardia de la cárcel de Gante y ocupaba parte de la Lonja de los Paños entre los años 1742 y 1902.