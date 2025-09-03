Estos son los lugares con las aguas más azules de Europa

Este último mes de agosto las búsquedas en Google de "aguas cristalinas" han aumentado un 44 %, ya que muchos turistas sienten una necesidad irresistible de refrescarse junto a una masa de agua espectacular o darse un buen chapuzón cuando el calor aprieta.

Los expertos en alquiler de coches de SIXT han seleccionado y analizado 100 de las aguas más espectaculares de todo el continente para identificar cuáles son las más azules de Europa, clasificándolas de mayor a menor intensidad de color.

Ranking de las aguas más azules de Europa

1. Bahía de Kotor (Montenegro)

2. La Gruta Azul (Malta)

3. Lago Bled (Eslovenia)

4. Derwentwater (Inglaterra)

5. Río Rin (Alemania)

6. Golfo de Vizcaya (España)

7. Golfo de Vigo (España)

8. Kielder Water (Inglaterra)

9. Calanques de Cassis (Francia)

10. Golfo de Galway (Irlanda)

Ubicada en el mar Adriático, al suroeste de Montenegro, la bahía de Kotor encabeza la lista con las aguas más azules de Europa. Además de su espectacular entorno montañoso y sus aguas cristalinas, la ciudad de Kotor (declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) destaca por sus callejuelas medievales y su impresionante catedral.

La Gruta Azul, situada en el pueblo de Wied iż-Żurrieq, en la isla principal de Malta, presume de tener las segundas aguas más azules de toda Europa. Con sus cuevas marinas, formaciones rocosas naturales y tranquilas aguas turquesas, es un lugar perfecto para hacer kayak y dejarse llevar explorando el entorno.

El turismo en Malta está en pleno auge, con una previsión de 3,7 millones de visitantes este año. Este crecimiento ha llevado a imponer nuevas restricciones en puntos muy visitados, como la Laguna Azul, que ahora limita el acceso diario a 4.000 personas para preservar su belleza natural. Una razón más para decantarse por la Gruta Azul: ofrece el mismo paisaje de azul intenso, pero sin tantas aglomeraciones.

Hace solo un par de años, Eslovenia era un destino poco conocido, pero en 2023 y 2024 ha vivido un boom turístico sin precedentes, y todo apunta a que este año seguirá la misma tendencia. Solo en España, las búsquedas de "Eslovenia" han aumentado un 31 % en el último mes, ya que cada vez más españoles se sienten atraídos por el famoso lago que inunda sus feeds de TikTok.

El lago Bled, que se ha hecho viral por sus aguas turquesas y cristalinas, encabeza este auge: los vídeos sobre Bled ya superan las 13.600 visualizaciones en TikTok, con miles de personas soñando con visitarlo. Y no es para menos: allí se puede alquilar una embarcación tradicional de madera, conocida como pletna, para llegar hasta la isla de Bled, darse un chapuzón o recorrer los 6 kilómetros del sendero que bordea el lago, rodeado de un entorno de cuento.