Sobran las razones para visitar Évora, de hecho a continuación solo vamos a darte algunas de las más indiscutibles pero, si te animas a viajar hasta la capital del Alentejo, seguro que descubrirás más, empezando por todo el patrimonio histórico que allí se conserva, no en vano Évora es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si a esta riqueza arquitectónica le sumamos la riqueza cultural y también la riqueza natural y paisajística de sus alrededores… nos reafirmamos en lo dicho: sobran las razones para visitar Évora, aquí tienes algunas:

Templo de Diana

Es un templo romano del S.I d.C. que está ente los templos romanos mejor conservados de toda la Península Ibérica; además la imagen de sus columnas corintias al atardecer es una de las imágenes más emblemáticas de nuestro país vecino, Portugal.

Hay otros restos romanos en la ciudad que también merecen mención, nos referimos a las termas romanas que datan también del S.I y fueron descubiertas bajo el ayuntamiento; se pueden visitar en horarios determinados.

Templo romano de Évora | Pixabay

Capilla de los Huesos

Está en la Iglesia de San Francisco y sorprende porque está decorada con restos óseos humanos que se presentan además al visitante con una frase que suena ciertamente amenazadora: Nos ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Esta capilla es de hecho uno de los lugares más sobrecogedores de Portugal.

Son varias las iglesias que merecen una visita en Évora, la de la Misericordia, de estilo renacentistas y con azulejos es sin duda una de ellas, ahora bien, la que no debes dejar de visitar es la más importante de todas ellas, la Catedral porque se trata de la catedral medieval más grande de todo Portugal.

Universidad de Évora

No es la más antigua del país pero sí de las de más larga historia y es que se fundó en 1559; tanto el claustro como las aulas históricas bien merecen una visita; además, si viajas a Évora durante el curso universitarios descubrirás como esta ciudad histórica cuenta con un ambiente animado y juvenil gracias a sus universitarios.

Palacio de Don Manuel

Es un antiguo palacio real que acogía a la corte portuguesa allá por el S.XV; es famoso por su Galería de Damas, de estilo manuelino, y también por sus jardines.

Muy cerca de este palacio está el Jardín Público de Évora que es un jardín del S.XIX perfecto para hacer un descanso durante tu visita a Évora.

Cromlech de los Almendros | Pixabay

Cromlech de los Almendros

No está en Évora pero sí muy cerca y desde luego merece una visita porque se tarta de uno de los mayores conjuntos megalíticos de Europa; para entender su importancia basta un dato: es más antiguo incluso que Stonehenge.

¿Otras visitas cercanas a Évora que merece la pena disfrutar? Las hay y el lago Alqueva y el Castillo de Monsaraz están, sin duda, entre ellas

Gastronomía alentejana

Évora es la capital del Alentejo y esta región portuguesa es una de las gastronómicamente más ricas del país, lo es tanto en las cosas de comer como en las de beber. ¿Lo que no puedes dejar de degustar? Las migas alentejanas, la carne de cerdo negro, los embutidos y quesos artesanales y por supuesto los vinos con Denominación de Origen del Alentejo.