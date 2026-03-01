¿Sabes cuáles son y dónde están los lugares más inaccesibles del planeta?

Hay destinos que, ya sea por su ubicación, su climatología o las dificultades a afrontar para llegar a ellos, son prácticamente inaccesibles y, en consecuencia, son muy pocos quienes se aventuran a ponérselos por destino. Algunos de estos lugares ostentan, a pesar de su inaccesibilidad, no poca fama, otros en cambio son más desconocidos, a continuación te presentamos algunos de ellos ¿te atreverías a visitar alguno?

Cueva Veryovkina, en Georgia

Cueva Veryovkina, en Georgia | Imagen de Petr Lyubimov, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Esta en el macizo de Arabiza, en el Cáucaso y se trata de la cueva más profunda del mundo (dicho esto con toda prudencia porque, en lo que a cuevas se refiere, queda mucho mundo por descubrir…); sus 2.200 metros de profundidad hacen que solo sea accesible para espeleólogos experimentados.

Isla Bouvet, en el Atlántico Sur

Isla Bouvet cubierta de nieve vista desde el espacio | Imagen de International Space Station crew, licencia de dominio público, via Wikimedia Commons

Esta isla, que es territorio dependiente de Noruega, pasa por ser la más remota del mundo y no solo es difícil de visitar, al vida aquí es tan complicada que no cuenta con habitantes permanentes y es que está casi totalmente cubierta de hielo lo que hace la vida aquí harto complicada.

Gran Cañón del Yarlung Tsagpo, en el Tíbet

Gran Cañón del Yarlung Tsagpo en Tíbet | Imagen de Jiang Jianhua, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

¿Sabías que hay un Gran Cañón más profundo que el famoso Gran Cañón del Colorado? Pues así es, está en el Tíbet y es el Gran Cañón del Yarlung Tsagpo; ahora bien, por atractivo que pueda parecer par los amantes del riesgo y la aventura, el terreno a recorrer para visitarlo es extremadamente escarpado y de acceso muy complicado.

La fosa de las Marianas

Fosa de las Marianas | Imagen de ALAN.JARED.MATIAS, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Es el punto más profundo de los océanos, llegar al Abismo Challeger (el punto más profundo de la fosa de las Marianas) no es un viaje de placer, de hecho solo unas pocas expediciones tripuladas han llegado tan al fondo.

Isla Sentinel del Norte, en el Océano Índico

Isla Sentinel del Norte vista desde el espacio | Contains modified Copernicus Sentinel data 2023, Attribution, via Wikimedia Commons

Esta isla es inaccesible absolutamente y no solo porque sus habitantes respondan agresivamente a cualquier acercamiento sino porque la India, país del que depende, ha prohibido el acceso. Se trata pues de un rincón del mundo sin contacto alguno con el exterior, ni tan siquiera podemos saber demasiado acerca de cómo es o cómo viven sus habitantes.

¿Más lugares imposibles, o casi imposibles, de visitar? Los hay, en particular hay uno que no queremos dejar fuera de este repaso: Polo Sur de la Inaccesibilidad, en la Antártida; con su nombre ya nos lo dice todo… es prácticamente inaccesible porque aquí las temperaturas bajan de los 60ºC bajo cero y es el punto del continente antártico más alejado del océano, si alcanzar el Polo Sur es difícil, más difícil todavía es alcanzar el Polo Sur de la Inaccesibilidad.