El pueblo de Málaga donde se ha grabado la serie Agatha Christie: Las siete esferas

Viajar siguiendo las localizaciones de las series y películas más vistas del momento es una de nuestras pasiones, y muchas de ellas se han grabado en España, como es el caso de la película Gente que conocemos en vacaciones.

Pero... ¿sabías que el famoso fenómeno Agatha Christie: Las siete esferas, serie que puedes ver en Netflix, se grabó en un pueblo de Málaga? Agatha Christie es la escritora de misterio más popular de todos los tiempos y este 2026 es el 50 aniversario de su muerte, por lo que es un privilegio para el municipio haber contado con este rodaje. Aunque, siendo sinceros, también lo es para la ficción, ya que es uno de los pueblos más bonitos de España.

Ronda, pueblo de Málaga | iStock

La miniserie está protagonizada por Helena Bonham Carter, que seguro que conoces de Harry Potter, y Martin Freeman y Mia McKenna-Bruce, y es una adaptación de la novela El misterio de las siete esferas.

Sin más rodeos, hablamos de Ronda y para grabar la serie escogieron algunos de los lugares más populares, como es el caso del Puente Nuevo, construido en el siglo XVIII une las dos partes de la ciudad y regala vistas espectaculares del Tajo, la garganta que divide el municipio.

Parador de Ronda, en Málaga | iStock

Otros lugares que aparecen son la Casa del Rey Moro, la Plaza de Toros, el Arco de Felipe V, la Alameda del Tajo, la Fuente de los 8 caños o la plaza Duquesa de Parcent.

Ronda es un pueblo situado sobre un desfiladero de más de 100 metros y cuenta con uno de los cascos antiguos más bonitos de España, donde puedes encontrar palacios, iglesias y murallas que reflejan su pasado romano y árabe. Además de su patrimonio histórico, Ronda destaca por su entorno natural, rodeada de montañas y viñedos.