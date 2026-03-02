Los amantes del snowboard en marzo viajan a Turquía. Te contamos por qué

Cuando pensamos en Turquía solemos visualizar Estambul y la Riviera turca, un verano mediterráneo de delicioso y una gastronomía más rica todavía, eso además de lugares tan emblemáticos como la Capadocia y aventuras tan inolvidables como los vuelos en globo aerostático; pero lo cierto es que Turquía es todo eso y mucho más, tanto que tiene incluso sus propias zonas de invierno y nieve.

El Centro de Esquí de Palandöken, en la provincia oriental de Erzurum, es uno de los destinos de deportes de invierno más importantes del mundo y será, en los próximos días, la sede de la Copa del Mundo de Snowboard por segunda vez, razón de más para que quienes gozan de los deportes de nieve en general y del snowboard en particular pongan rumbo a este rincón turco.

Centro de Esquí de Palandöken | Imagen cortesía de Turismo de Turquía

Empecemos por ubicarnos: Palandöken está a unos 7 kilómetros al suroreste de la ciudad histórica de Erzurum, ciudad por la que pasaban siglos atrás las rutas comerciales entre Asia y Europa; es un lugar famoso por sus largas temporadas de nieve (la estación de esquí suele permanecer abierta hasta abril o incluso principios de mayo) y por sus largas y desafiantes pistas de esquí. Además es una zona de nieve de fácil acceso, el aeropuerto está a apenas 20 kilómetros de la estación de esquí.

¿Más cosas interesantes de Palandöken? Su altitud; la base de las pistas está a 2.200 metros pero la cima supera los 3.100 metros; cuenta con 55 pistas y un total de 87 kilómetros esquiables con todo tipo de desniveles (opciones para todos los esquiadores, de principiantes a expertos), cuenta además con telecabina y telesillas y es posible esquiar de noche porque las pistas están iluminadas, algo que no puede hacerse en otras estaciones de esquí.

Además, del 6 al 8 de marzo Palandöken se llegará de snowboarders y amantes del snowboard porque se celebra en aquí la Copa del Mundo de Snowboard en la que participan más de 300 atletas de 20 países entre los que están, por supuesto, los mejores del mundo.

Yakutiye Madrasa | Imagen cortesía de Turismo de Turquía

Si decides escaparte a Turquía para disfrutar de su nieve en Palandöken, toma buena nota de los lugares cercanos a este enclave que querrás visitar: Tortum Waterfall, que es una cascada imponente, de las más impresionantes del país; Narman Fairy Chimneys, que es un paisaje rocoso de cuento y los Siete Lagos de Ispir; eso en cuanto a enclave naturales pero también hay en la zona monumentos históricos imperdibles: la Mezquita Ulu de Erzurum, la Double Minaret Madrasa, la Yakutiye Madrasa y las Tres Tumbas.