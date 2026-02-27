Estos son los lugares más dulces del mundo y por qué

El turismo gastronómico tiene su importancia, tanta que hay destinos que no serían lo que son sin sus propuestas gastronómicas y otros que, siendo destinos magníficos por su patrimonio histórico, se convierte en lugares más interesantes si cabe por su turismo cultural y gastronómico; París y Toledo son buenos ejemplos de esta segunda opción pero hay más, hasta cinco te recomendamos a continuación:

París y sus célebres y celebradas pastelerías

Macarons | Pixabay

París es la capital mundial de la alta pastelería (incluso de la alta cocina…) por eso cuando viajamos a París ponemos tanta atención en visitar el Louvre, la Torre Eiffel, el Moulin Rouge como en pasar por Ladurée o Pierre Hermé para degustar sus croissants, sus macarons y sus éclaires.

Bruselas y el chocolate como pecado capital

Chocolatería belga | Pixabay

Bélgica, si hablamos de las cosas de comer, sabe a chocolate y a cerveza, como estamos hablando de dulces nos quedamos con el chocolate belga y los ricos bombones y pralinés que preparan con él. En Bruselas en particular está Neuhaus, la marca histórica de chocolate más famosa del país.

Toledo y su sabor a mazapán

Mazapán | Pixabay

Elegimos Toledo por su mazapán y sus dulces de convento, ahora bien, en España hay otros lugares que evocan delicias dulces, algunos con un particular sabor navideño como Estepa y sus polvorones o Jijona y su turrón.

Lisboa sabe a pasteles de Belém

Pasteles de Belém | Pixabay

Los pasteles de Belém, pequeños y deliciosos pasteles que empezó a preparar en Lisboa una pastelería allá por 1837 y que hoy son prácticamente un dulce nacional, hacen que la capital lusa tenga un sabor dulce muy suyo, muy propio y muy particular, a pasteles de nata.

Viena y su famosa tarta

Tarta Sacher | Pixabay

Viena comparte con París cierta elegancia repostera pero un su caso no hablamos de una tradición pastelera diversa como la parisina sino de una que se construye sobre una tarta única que es tan símbolo de Viena como los pasteles de Belém lo son de Lisboa: la tarta Sacher, creada por Franz Sacher en 1832 y se prepara con bizcocho de chocolate relleno de mermelada y con una cobertura también de chocolate, se acompaña con un poco de anta montada.