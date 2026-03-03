Hungría también es un destino para los amantes de la artesanía

Es verdad que Budapest es, probablemente, la principal razón para visitar Hungría, lo es por el Castillo de Buda, por el puente de las Cadenas, por el Parlamento a orillas del Danubio, por sus balnearios, por sus cafés históricos, por sus edificios de arte nouveau… Claro que no es la única razón para visitar el país, su cultura de baños termales es inmensa, tanto que cuenta con más de 1.000 manantiales termales a lo largo y ancho de toda Hungría, su gastronomía y sus vinos son también razón de más para viajar a ese país del este de Europa y por supuesto también su naturaleza, sus fiestas y festivales, sus ruin bars… Y su artesanía.

La artesanía tradicional húngara goza, probablemente, de menos fama de la que merece pero lo cierto es que no palidece ante otros atractivos del país; Si te gustan los bordados florales, las piezas de cerámica hechas con mimo y cuidado o los tejidos que salen de talleres textiles artesanales, en Hungría disfrutarás de a lo grande porque encontrarás una artesanía que se describe tal que así. Ahora bien ¿dónde descubrirla?

Telar húngaro | Imagen cortesía de Turismo de Hungría

Kalocsa y sus bordados

Kalocsa, al sur del país, es el lugar en el que la artesanía del bordado no solo continua viva a día de hoy sino que se protege celosamente; aquí podrás visitar la Casa del Bordado y el Museo del Folclore local donde se exhiben espectaculares bordados históricos y muestran como el bordado floral ha ido cambiando con los años sin perder su belleza, artesanía y esencia. En Kalocsa hay talleres familiares y cooperativas que se dedican al bordado floral hecho a mano y con técnicas que no han cambiado en el último siglo.

Hollókó y sus talleres textiles

En el norte Hungría descubrirás talleres artesanales donde la tradición del tejido en telar se conserva casi con veneración; en Hollókö en particular, un lugar que es además Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, podrás descubrir los telares tradicionales y también las piezas que se elaboran en ellos (en su mayor parte las clásicas de un ajuar familiar).

Cerámica húngara | Imagen cortesía de Turismo de Hungría

Mezőtúr y Hódmezövásárhely y su cerámica

Mezötúr es uno de los lugares húngaros en los que la alfarería ha tenido mayor importancia, y la tiene todavía a día de hoy; está en la Gran Llanura húngara y enamora con sus jarras esmaltadas, sus cuentos y los diferentes recipientes de cocina que ofrece; sus piezas son funcionales, resistentes y bellas; otro lugar imperdible si hablamos de cerámica es Hódmezövásárhely, allí está el Museo Tornyal János donde se exponen importantes colecciones de cerámica regional; además, aquí se conservan talleres locales y estudios cerámicos que se pueden visitar y mantienen la tradición cerámica muy viva.

Transdanubia y la artesanía de la madera

Aunque la artesanía textil y cerámica sea la más destacada, tampoco hay que olvidar la de la madera, especialmente si visitas las inmediaciones del lago Balaton porque en en esta zona hay una importante tradición de talla de la madera, tanto es así que existen a día de hoy talleres familiares donde el saber artesanal se transmite de generación en generación y donde se elaboran piezas a mano (todas ellas diferentes y ligadas al folclore húngaro).