Así es Burano, el pueblo donde por ley cada casa es de un color diferente

Europa está repleta de localidades extraordinarias, de eso no cabe duda. Si hablamos de Italia, el país cuenta con una de las culturas y raíces más importantes del mundo. Una tierra donde nunca hay cabida para el aburrimiento y en la que el arte llega, incluso, hasta las casas de Venecia. Y es que, en esta ocasión, haremos las maletas virtuales para conocer un poco más de Burano, el pueblo arcoíris de Italia. Un lugar donde la alegría impregna cada rincón de la zona.

Burano es una pequeña isla en la laguna de Venecia. Durante los últimos años, con la expansión de las redes sociales, se ha hecho muy popular entre los turistas. Pues, una de las características del lugar es que cada casa está pintada de un color diferente. Cada uno más vibrante y alegre que el anterior. Una peculiaridad que llama mucho la atención de todo aquel que tiene la oportunidad de subirse en un vaporetto (barco público) desde Venecia. Y es que, como curiosidad, cada estación del año ofrece una luz diferente que hace que los colores cambien de intensidad.

¿Por qué las casas son de colores diferentes en Burano?

Burano no tiene muchos habitantes. De hecho, muchos registros coinciden en que cuenta con menos de 10.000 habitantes. Pero, en pleno 2026, hay varias explicaciones que abordarían el motivo por el que el lugar es tan colorido. De todas ellas, la más fuerte es la de los pescadores. Pues, según cuentan, antiguamente, los días de niebla cubrían la laguna por completo. No se veía nada. Pero, gracias a los colores de las casas, los pescadores podían regresar y distinguir su hogar entre tanta niebla. Esta práctica, con el paso del tiempo, se arraigó fuertemente en la zona. De hecho, el colorido de las casas ya forma parte de la identidad cultural de la isla.

Burano | Imagen de Alberto-g-rovi, licencia: CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Por ley, hay una armonía entre los colores

Una de las grandes curiosidades de Burano es que, por ley, las casas tienen que estar pintadas de un color armonioso. No puede haber repeticiones. Según se ha podido saber, si un vecino quiere pintar su casa tiene que pedir permiso al ayuntamiento. Pues, no puede pintar sin más y al libre albedrío. En este lugar todo está regulado, y el color de las casas no iba a ser menos. Y es que, es el ayuntamiento el que asigna un color específico para mantener la armonía visual del pueblo.

No puedes simplemente elegir cualquier tono, pues éste tiene que ser aprobado. Por lo tanto, existe una paleta de colores estudiada. Un movimiento con el que se evitan los tonos apagados, oscuros y que se repitan tonalidades entre vecinos cercanos. Una peculiaridad que le ha aportado una gran belleza a Burano. De hecho, es considerado como uno de los lugares más fotografiados de Italia.