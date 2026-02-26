Air Europa tendrá que pagar 1.500 euros a una pasajera cuya maleta estuvo perdida dos meses

No es la primera vez que te contamos que una aerolínea tiene que pagar a un pasajero por algo que tiene que ver con su equipaje. Recientemente, Ryanair era obligado a devolver el dinero extra que cobró a un pasajero de Vigo por su maleta de mano.

Ahora, un Juzgado de Palma ha condenado a Air Europa a pagar 1.500 euros a una pasajera cuya maleta estuvo perdida durante 61 días, es decir, cerca de dos meses.

La sentencia, consultada por Europa Press, también obliga a la aerolínea a abonar los intereses legales y las costas del procedimiento judicial.

Maletas en la cinta transportadora del aeropuerto | iStock

La pasajera, defendida por la plataforma reclamador.es, perdió su maleta y no la recuperó hasta 61 días después del vuelo que en diciembre de 2023 realizó entre Palma y Barcelona.

Al llegar al aeropuerto de El Prat y observar que su maleta no había llegado, según ha apuntado la plataforma en un comunicado, la mujer presentó un parte de irregularidad de equipaje (PIR).

Pese a que la recuperó casi dos meses después, demandó a la compañía la máxima indemnización que por aquel entonces contemplaba el Convenio de Montreal en caso de pérdida de equipaje.

"El juez no compró las excusas de Air Europa y condenó a la aerolínea no solo al pago del total de lo reclamado, sino también al pago de todos los gastos que conlleva tener que acudir a los tribunales para recuperar un dinero que, según la normativa vigente, está claro que pertenecía a la parte demandante", ha explicado el abogado Jorge Ramos.