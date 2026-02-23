Cuándo es Semana Santa 2026 y qué días son festivos según cada comunidad autónoma de España

Este 2026, Semana Santa comienza el 29 de marzo con el Domingo de Ramos y termina el domingo 5 de abril con el Domingo de Resurrección. Las fechas clave de Semana Santa son:

Domingo de Ramos: 29 de marzo de 2026

Jueves Santo: 2 de abril de 2026

Viernes Santo: 3 de abril de 2026

Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua): 5 de abril de 2026

¿Qué días son festivos en Semana Santa en España?

En España, los festivos de Semana Santa se dividen entre nacionales y autonómicos. El Viernes Santo (3 de abril de 2026) es festivo nacional obligatorio y no sustituible, por lo que será no laborable en todo el país.

Sin embargo, el Jueves Santo (jueves 2 de abril) es festivo en la mayoría de comunidades autónomas, aunque no en todas. Algunos ejemplos son Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja, Ceuta y Melilla.

Procesión de Semana Santa de Sevilla | iStock

Algunas comunidades como Cataluña y la Comunidad Valenciana suelen sustituir el Jueves Santo por el Lunes de Pascua, lunes 6 de abril.

De esta forma, en muchas comunidades donde el Jueves Santo también es festivo, se forma un puente de cuatro días (de jueves a domingo). En aquellas donde además es festivo el Lunes de Pascua, el descanso puede alargarse hasta cuatro o incluso cinco días, dependiendo del calendario laboral específico.

En definitiva, la Semana Santa 2026 en España tendrá su momento central entre el 2 y el 5 de abril, con el Viernes Santo como festivo nacional y otros días no laborables dependiendo de cada comunidad autónoma. Antes de hacer planes, conviene consultar el calendario laboral específico de tu región.