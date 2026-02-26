El pueblo con menos habitantes de España está en Toledo: Solo viven 3 personas

Recientemente te hablábamos de Quintanar de la Orden, un pueblo de Toledo que está entre las mejores ciudades de Arte Urbano del mundo, pero... ¿sabías que en esta provincia de Castilla-La Mancha está el pueblo con menos habitantes de España?

Se trata de Illán de Vacas y ostenta desde hace años el título del municipio con menos habitantes de España. Con una población que apenas alcanza las tres personas censadas (según los últimos datos oficiales), este pequeño enclave castellano-manchego se ha convertido en todo un símbolo de la despoblación rural.

Ubicado a escasos kilómetros de Talavera de la Reina, Illán de Vacas cuenta con una extensión reducida y un casco urbano prácticamente testimonial. Sus calles, tranquilas y silenciosas, reflejan la realidad de muchos municipios del interior peninsular: envejecimiento, falta de servicios y escasas oportunidades laborales que han empujado a generaciones enteras a trasladarse a núcleos más grandes.

A pesar de su tamaño, el municipio mantiene su condición administrativa propia, con ayuntamiento y corporación municipal. Esta singularidad lo sitúa en el foco mediático cada vez que se actualizan las cifras del padrón, convirtiéndolo en un ejemplo extremo del fenómeno de la España vaciada. Como dato curioso, este mes de febrero han conseguido que el pueblo tenga fibra óptica por primera vez en su historia.

El entorno natural que lo rodea, marcado por paisajes de cultivo y dehesa, conserva el carácter tradicional de la comarca. Aunque su futuro demográfico es incierto, Illán de Vacas sigue figurando en el mapa como el municipio más pequeño del país, un recordatorio vivo de los desafíos que afronta el medio rural español.