Lo que no puedes dejar de hacer en Shibuya, el barrio más famoso de Tokio

Solemos decir que las grandes ciudades son todas iguales… pero lo decimos sabiendo que no es cierto, tienen cosas en común, por supuesto, pero cada una de ellas tiene su propia identidad: Nueva York no como Londres ni París como Roma o Madrid, no digamos ya si vamos más allá del mundo occidental y visitamos grandes ciudades como Seúl, Pekín o Tokio. Tokio en particular es una ciudad única porque en ella se dan cita los vestigios de una cultura milenaria con la vanguardia más avanzada del S.XXI, esa confluencia es de hecho uno de los aspectos que hacen que Tokio sea uno de los destinos más deseados del mundo.

Si hay un barrio de Tokio que vas a visitar si vuelas a Japón ese va a ser, sin lugar a dudas, el de Shibuya y no solo porque allí esté el cruce más concurrido del mundo, un cruce que además puedes ver desde arriba para maravillarte con el modo en el que una marabunta de gente lo cruza a la vez, en diferentes direcciones y sin estamparse los unos con los otros… Pero este cruce no es, ni de lejos, el único atractivo (no deja de ser, de hecho, poco más que una curiosidad, de Shibuya).

Shibuya. Tokio | Imagen cortesía de Turismo de Tokio

El mejor lugar para empezar tu recorrido por el barrio de Shibuya es su estación de autobuses porque ahí está la oficina de turismo en la que informarte de todo lo que quieras saber de esta zona de Tokio porque de allí salen también los autobuses turísticos que recorren el barrio, una manera sencilla de dar un primer paseo para ubicarte (sin cansarte); además el famoso cruce de Shibuya está justo a la salida de esta estación de autobuses.

Una vez te has ubicado en el barrio y te has sorprendido ante sus inmensas torres, podrás echarte a caminar para descubrir sus tesoros y secretos sabiendo, eso sí, que Shibuya es el barrio de la moda, la música y el arte en Tokio, un barrio que es y marca tendencia; aquí está Shibuya Hyakkendana, una calle comercial centenaria en la que descubrirás tanto tiendas retro como otras de cultura vanguardista y por supuesto una gran variedad de restaurantes; otra de las cosas que te sorprenderá de Shibuya es la cantidad de tiendas especializadas en instrumentos musicales y estudios de grabación, también de record cafes, donde cada mesa tiene su propio tocadiscos.

Shibuya | Imagen cortesía de Turismo de Tokio

¿Más lugares icónicos de Shibuya? Sus aseos públicos… como lo lees: en general los aseos públicos tokiotas suelen sorprender por su limpieza y su creatividad, los de Shibuya en concreto no iban a ser menos sino que son de hecho más porque, además de los clásicos baños públicos de los parques, en Shibuya hay otros que son puro arte, no en vano han sido diseñados por gentes tan notables como Tadao Ando y Kengo Kuma, se trata de instalaciones vanguardistas y espectaculares que puedes visitar realizando la visita guiada Tokyo Toilette Shuttle Tour.

Por supuesto no puedes dejar Shibuya sin descubrir sus modernos centros comerciales como el Rayard Miyashita Park o el complejo Shibuya Kagura Stage, donde encontrarás tiendas y restaurantes de fama mundial relacionados con la cultura pop japonesa. Tampoco querrás perderte la estatua más perruna de la ciudad porque nos cuenta, además, una historia de lo más romántica; se trata de la estatua de Hachiko, el perro que esperó durante 9 años la llegada de su dueño junto a la estación de Shibuya, su dueño había fallecido así que nunca llegó… Hoy esta estatua es, además, lugar de encuentro de los tokiotas (quedan junto a ella como se queda en Madrid junto al oso y el madroño).