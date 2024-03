Sento: los baños públicos de Tokio, visita obligada en la capital nipona

El origen de los baños públicos de Tokio, conocidos popularmente como sento, son de origen ancestral y ya solo por eso hay que visitarlos, porque no se entiende ni se conoce Tokio del todo sin visitarlos, además no cabe ponerse la excusa del pudor ni mucho menos la de la higiene, hay opciones de santo para todos, los hay públicos y privados, los hay incluso íntimos y exclusivos, de lujo, tradicionales, históricos… pero empecemos por el principio ¿qué es en realidad un sento?

Para entender lo que es un santo tenemos que remontarnos su origen que está en el periodo Heian (entre el año 794 y 1185), es ahí donde se estima que nace la cultura del baño que forma parte en la actualidad de las tradiciones japonesas, ahora bien, los baños públicos tal y como los conocemos hoy tardaron un poco más, el primero de ellos se construyó en 1591 y su desarrollo fue tal que en 1968 eran más de 18.000 baños distribuidos a lo largo y ancho del archipiélago japonés; cabe que te estés preguntando si los sento son lo mismo que los populares onsen, pues no, se parecen ciertamente pero no son lo mismo: los osen son siempre de agua de manantial mientras que los sento no lo son, son más funcionales, de hecho nacen no sólo como lugares de encuentro social sino como un objetivo más pragmático: que quienes no tenía baño en casa tuvieran un lugar en el que bañarse.

Baños públicos. Tokio | Imagen cortesía de Turismo de Tokio

Hoy en día los sento no son lo que fueron, más que nada porque su lado más pragmático ya no es necesario pero mantienen su encanto y tradición porque forman parte de la cultura japonesa y por eso visitar algún sento tiene que formar por fuerza parte de tu viaje de descubrimiento de lo nipón, especialmente en Tokio. Ahora bien ¿qué sentos visitar? Te recomendamos dos:

Tachikawa Spa Resort Ume No Yu, en Tachikawa si quieres visitar un santo tradicional, data de 1940 y es un baño púbico de dos plantas con diferentes ambientes, cuenta con saunas, baños de rocas calientes y baños al aire libre, también con una sala de cómics (como lo lees…).

Spa LaQua es un sento más moderno, está en Tokyo Dome y cuenta con baños termales; distribuye sus espacios en varias plantas de este complejo y cuenta con saunas, baños al aire libre y de interior, baños sobre roca, hamacas… por tener tiene hasta restaurantes para que la experiencia sea de lo más completa.

¿Qué es lo que tienes que saber antes de visitar un sento? Debes saber que hay baños de hombres y de mujeres, también mixtos y solo en estos últimos podrás entrar con traje de baño; deberás llevar tu propio kit de aseo (toalla, champú y gel) y ducharte antes de entrar al baño propiamente de dicho (a los sento se entra perfectamente limpio); infórmate antes, en el sento que quieras visitar, acerca de su normativa en cuanto a los tatuajes, hay santos en los que no se permite el acceso a personas tatuadas.

Sento | Imagen cortesía de Turismo de Tokio

¿Lo de bañarte como Dios te trajo al mundo con personas desconocidas no es para ti? Tienes la opción de los baños mixtos, como te decíamos a estos sí suele permitirse el acceso con traje de baño, y también de los baños privados (kashikiri) además de los hoteles que ofrecen suites con baños privados (aunque ahí hablamos ya de hoteles de lujo).