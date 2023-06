Planes de verano en Tokio que no imaginas

Tokio es diferente a cualquier otra gran metrópoli porque en esta ciudad nipona confluye de manera brutal lo que fue Japón y lo que es, la historia y la tradición no sólo están vivas en sus edificios, en sus parques y en sus grandes monumentos, que también, sino que se vive todavía a día de hoy pero no hablamos de un lugar, como sucede con otras ciudades históricas, que se ha quedado anclado en el tiempo, Tokio es una capital moderna y vital, tan urbana como cualquier otra y por eso cuando visitas esta ciudad, no importa lo que esperes de ella, te sorprenderá.

Tokio no es Valencia pero a veces lo parece ¿cuándo? Te preguntarás… Cuando hace buen uso de los fuegos artificiales: el festival del río Sumidagawa es famoso por sus 20.000 fuegos artificiales y no creas que es el único momento en el que gozar de este maravilloso espectáculo en Tokio, hay otros dos festivales centenarios que hacen de los fuegos artificiales magia: Adachi Fireworks Festival y Tachikawa Festival.

Koenji Awa Odori dance | Imagen cortesía de Turismo de Tokio

Advertíamos al abrir esta noticia de que el espíritu cosmopolita y moderno de Tokio no había matado al espíritu tradicional y milenario de esta ciudad, lejos de ello ambos conviven mágicamente, lo descubrirás cuando, sin salir de la capital nipona, vivas esa festival Tanabata, una celebración de lo más romántica a cuenta del encuentro de las estrellas Vega y Altair que sólo se encuentran en el cielo una vez al año; otro festival tradicional que puedes vivir en Tokio es el Kagurazaka Matsuri: gozarás de la rica cocina callejera que se sirve en los puestos de comida yatai y de la danza tradicional Aw-Odori. Todo esto, además del festival del pez dorado, durante el mes de julio.

Pero no creas que agosto es más aburrido que julio en Tokio, también durante este mes la ciudad saca a pasear su historia milenaria en festivales realmente espectaculares: el festival Bon Odori que gira alrededor de esta danza tradicional, una baile al que puedes sumarte en lugares como el Templo Tsukiji Honganji; o el Festival Fukagawa Hachiman que es tan histórico que se trata de uno de los tres únicos festivales de la época Edo que se celebran en la ciudad; aunque el más famoso de todos los festivales de verano en Tokio tiene lugar a finales de agosto, es el Koenji Awa-odori y en él participan más de 10.000 bailarines.

Festival Bon Odori | Imagen cortesía de Turismo de Tokio

Volviendo a nuestra advertencia, la convivencia de lo cosmopolita y lo moderno propio de una gran ciudad con la historia milenaria de una ciudad histórica, descubrimos en la capital de Japón festivales sorprendentes ¿quién iba a pensar que en Tokio también se baila la samba? Sucede, es más, hay un festival que celebra la cultura brasileña en Tokio, es el Asakusa Samba Feta y se celebra durante el mes de septiembre; también en este mes que pone fin al verano y recibe al otoño podrás disfrutar de fuegos artificiales en el Chofu City Firewroks Festival y de representaciones tradicionales japonesas en el Shinagawa Shukuba-matsuri.

Tokio es una ciudad llena de magia, fuego y color, de tradición y de vanguardia, es sorprendente a rabiar… (y es, además, sólo el principio de un gran viaje al País del Sol Naciente).