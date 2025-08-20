Doi Mae Salong, el destino tailandés para los amantes del té

Doi Mae Salong está al norte de Tailandia, unos 70 kilómetros al noroeste te de Chiang Rai y es una zona famosa tanto por su historia y sus paisajes como por sus plantaciones de té; las razones históricas por las que esta zona tailandesa es particularmente conocida tienen que ver con un hecho acontecido mediados del siglo pasado y es que aquí se asentó un grupo de soldados que huían de China tras la victoria de Mao Zedong en 1949; por lo que respecta a los paisajes, son realmente espectaculares por sus maravillosas vistas panorámicas y naturales, unas vistas que están dominadas por las plantaciones de té que nos permiten concluir que Doi Mae Salong es un destino casi perfecto para los amantes del té porque algunas de estas plantaciones pueden visitarse conociendo así todo el proceso de producción de esta emblemática bebida.

Además, entre los meses de diciembre y febrero, Doi Mae Salong sorprende con la floración del cerezo silvestre del Himalaya, que es la variedad más pequeña de la Sakura, de modo que el sendero que sube la montaña se presenta flanqueado por estas pequeñas flores rosas y blancas. Recorrer esta zona de Tailandia particularmente en esa época del año se convierte así en un placer en todos los sentidos porque no solo disfrutas de la floración de los cerezos sino también de las espectaculares vistas de las plantaciones de té, de visitarlas además de verlas, de explorarlas, de catar diferentes variedades de té en las diferentes teterías que salpican la zona especialmente a lo largo de la carretera principal.

Doi Mae Salong | Imagen cortesía de Turismo de Tailandia

Claro que el té que te llevará a esta zona y el que no te cansarás de degustará será el té oolong, famoso por sus tallos tiernos, su aroma delicioso y su exquisitos sabor; ¿quieres conocer los diferentes métodos de cultivo e incluso ser testigo de la cosecha del té? Podrás hacerlo aunque es necesario concertar cita previa en alguna de las plantaciones que ofrecen esta actividad; además podrás visitar los mercados locales descubriendo las frutas y verduras de temporada o disfrutar de paseos a caballo por la zona, conocer a los habitantes y su modo de vida, descubrir la influencia china en esta montaña tailandesa debida, en gran medida, a aquel asentamiento de soldados chinos del que ya hemos hecho mención, una influencia que se mezcla con las diferentes tradiciones y costumbres de los 7 grupos éticos diferentes, cada uno con su cultura indígena, que viven en esta zona.