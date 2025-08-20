Formentera en septiembre es una fiesta

Formentera en septiembre, incluso en octubre, mantiene todavía un clima de lo más agradable con temperaturas cálidas, días luminosos y oportunidades de disfrutar de su naturaleza y sus playas pero, además, nos ofrece la oportunidad de disfrutar de eventos únicos que convierten a la pequeña de las Pitiusas en una isla todavía más atractiva ¿de qué eventos hablamos? Toma buena nota porque vamos a recomendarte varios de lo más diverso y divertido:

Qué Celeste Festival para los amantes del turismo cultural

Qué Celeste Festival | Imagen cortesía de Turismo de Formentera

Del 18 al 20 de septiembre la plaza de la Iglesia de Sant Ferran se convierte en un escenario para trapecistas, acróbatas, mimos, payasos, músico y dramaturgos que montan un magnífico festival cuyo fin es promover el cuidado y la protección de esta isla; por eso este festival no nos muestra solo su cara más lúdica con estas actuaciones sino que organiza también jornadas profesionales y proyecciones audiovisuales para tratar estos temas y promueve además actividades como la limpieza de las playas.

XLIII Volta a Formentera Windsurf para los devotos a los deportes náuticos

Formentera Windsurf | Imagen cortesía de Turismo de Formentera

42 ediciones consolidan a esta regata como todo un clásico del calendario deportivo balear; 35 millas náuticas alrededor de Formentera es una auténtica regata maratón para quienes se atrevan a afrontarla echándose al mar con cualquier tipo de equipamiento de windsurf o windfoil. ¿Cuándo? El próximo 21 de septiembre.

Para los habitantes del mundo 2.0, Formentera 20

Formentera 20 | Imagen cortesía de Turismo de Formentera

Ya en octubre, concretamente del 2 al 4 de ese mes, llega Formentera 20, un evento al que no falta ni uno de los mejores expertos en comunicación, creatividad, marketing, estrategia, plataformas… En el marco de este encuentro se organizan charlas y debates amén de ser una oportunidad excepcional de hacer contactos (y mantenerlos); se trata de un encuentro pensado por y para los apasionados del mundo digital.

Trialtló Illa de Formentera para los atletas empedernidos

Trialtló Illa de Formentera | Imagen cortesía de Turismo de Formentera

Aun bien no termine Formentera 20 comienza un triatlón de escándalo, celebra el 4 de octubre su edición número once en tres modalidades: triatlón olímpico (nadar 1.500 metros, pedalear 40 kilómetros en carretera y correr 10 kilómetros), triatlón sprint (50 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo en carretera y 5 kilómetros de running); y equipos de relevo sprint.

Y para todos: SON Estrella Galicia Posidonia 2025

SON Estrella Galicia Posidonia | Imagen cortesía de Turismo de Formentera

Del 3 al 5 de octubre, como broche de oro de un verano que para entonces ya será historia, llega una nueva edición del festival SON Estrella Galicia Posidonia, un festival único y excepcional para un aforo reducido: 350 personas; este evento ha sido designado como el Mejor Festival de Promoción Turística en los Iberian Festival Awards y se ha convertido, además, en una oportunidad única para descubrir la gastronomía local gracias a la colaboración de diferentes chefs de la isla.