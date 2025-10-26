3 planes para disfrutar de La Palma en otoño

La isla de La Palma es popularmente conocida como la isla bonita y, solo sabiendo eso, ya queda claro que cuándo visitarla es lo de menos, lo importante es gozar de su belleza tantas veces como sea posible, ahora bien, lo mismo no será verla en verano que en otoño o en primavera y la planificación del viaje no será tampoco exactamente igual si llegas a La Palma buscando playa que si lo haces pensando en planes más otoñales como el senderismo. ¿Cuáles son las actividades imperdibles de La Palma en otoño? A continuación te recomendamos tres:

Senderismo

Bosque de los Tilos | Imagen de Imanol Zuaznabar, cortesía de Turismo de La Palma

Si algo no falta en La Palma son lugares en los que caminar a placer disfrutando del senderismo entre volcanes: el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente es de lo más recomendados porque se pueden recorrer en él rutas senderistas de todos los niveles; el Bosque de Los Tilos, que es perfecto para descubrir la laurisilva y maravillarte caminando por senderos que pasan junto a cascadas imponentes y miradores de escándalo; y la Ruta del Nuevo Volcán (si quieres acercarte a Cumbre Vieja…).

Descubrir cuevas volcánicas

Caños de Fuego | Imagen de Van Marty, cortesía de Turismo de La Palma

No hace falta ser un experto espeleólogo para descubrir La Palma por dentro, solo acercarse a Caños de Fuego, el Centro de Interpretación de las Cavidades Volcánicas; allí descubrirás los túneles formados por la erupción del volcán de San Juan en 1949, en particular la visita guiada al tubo volcánico Cueva del Vidrio es imperdible; ¿más rutas cueva adentro? Sí, en la Cueva de Las Palomas que es todo un monumento natural subterráneo y que si visita al salir de Caños de Fuego.

Astroturismo

Mirador astronómico en La Palma | Imagen de Álex Díaz, cortesía de Turismo de La Palma

Imposible viajar a La Palma y no hacer escala y noche en el Roque de los Muchachos, un Observatorio de fama mundial que cuenta con su propio Centro de Visitantes. Y es que hay que tener en cuenta que La Palma, que es Destino Starlight, es uno de los mejores lugares del mundo para mirar al cielo tanto por su escasa contaminación lumínica en el suelo como por su legislación pinera en la protección del cielo nocturno.