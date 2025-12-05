La ruta del olivo también se recorre en Turquía

La ruta del olivo arranca en el Monte Ida y llega a Izmir pasando por pueblos históricos, museos y uno y mil restaurantes, algunos premiados por la respetada Guía Michelin, en los que descubrir y degustar la rica gastronomía local, una tradición culinaria protagonizada en gran medida por el aceite de oliva y es que alrededor de 80 de las 700 variedades de aceituna que existen se cultivan en Turquía, un país que es uno de los cinco mayores productores mundiales del oro líquido (y de aceitunas); dado que el 75% de los olivares turcos están en la región del Egeo es precisamente ahí a donde deber dirigirte para recorrer la ruta del olivo.

El Monte Ida es una de las zonas olivareras mas importantes de Turquía, de ahí que sea el punto de inicio perfecto para esta ruta, una ruta que nos lleva después a Çanakkale porque ahí está el Museo del Aceite de Oliva de Adatepe que es el primer museo del país dedicado a este producto; este museo es el lugar ideal para descubrir el proceso de cultivo y producción de las aceitunas y el aceite de oliva.

Klazomenai en Urla, Turquía | Imagen cortesía de Turismo de Turquía

De la zona costera de Çanakkale nos vamos hacia el interior, hasta Ayvalik, una localidad famosa por su aceite de oliva con indicación geográfica y también por su rica gastronomía; ¿siguiente parada? Manisa, porque allí está el olivo de Kirkagaç, que es uno de los árboles frutales más antiguos del mundo que todavía dan fruto ¿cuán antiguo es? Cuenta 1.650 años.

La ruta del olivo termina en Izmir, una ciudad moderna y vibrante a cuyo alrededor descubrimos localidades con mucho encanto olivarero entre las que destaca Urla porque allí está Klazomenai que es uno de los centros de producción de aceite del oliva mas antiguos no solo de Turquía sino del mundo entero (data del S.VI a.C.), el Museo del Aceite de Oliva Köstem que, sin ser tan antiguo como el de Çanakkale, es igualmente interesante porque recorre los más de 4.000 años de historia olivarera del país y por supuesto por los restaurantes locales, algunos con Estrella Michelin, en los que se disfruta tanto de la gastronomía local protagonizada por fruto de los olivares turcos como de los vinos locales pues esta es también tierra de viñedos y bodegas.

Calles de Urla, Turquía | Imagen cortesía de Turismo de Turquía

La ruta del olivo está pensada para recorrerse en coche en unos días pues son menos de 500 kilómetros: unos 100 kilómetros del Monte Ida a Çanakkale, unos 160 de Çanakkale a Ayvalik y de ahí unos 126 hasta Manisa, entre Manisa e Izmir hay ya menos de 50 kilómetros.