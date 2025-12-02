¿De dónde vienen los juguetes que traen Papá Noel y los Reyes Magos por Navidad

Hablamos mucho de los talleres jugueteros de Papá Noel en Laponia y de los camellos de los Reyes Magos cargados de juguetes (del carbón mejor ni hablar) pero lo cierto es que el uno los otros tres tienen no pocos ayudantes y están distribuidos a lo largo y ancho del mundo, son los grandes productores jugueteros, los auténticos creadores de los juguetes que reciben nuestros niños. Son, al menos algunos de ellos, destinos estupendos para visitar con niños ¿no crees?

España: Valle del juguete en Alicante, la cuna del juguete español

Museo del Juguete | Imagen cortesía de Turismo de Ibi (Alicante)

Alicante no sólo es famosa por sus playas y sus turrones, también por sus juguetes, no en vano el valle del juguete español está aquí y en él se integran varios municipios famosos por su producción de juguetes: Ibi, capital histórica del juguete nacional (muñecas, juguetes mecánicos y eléctricos, coches, trenes… todos ellos de marcas tan populares como Famosa, Feber, Moltó…); Onil, donde se han creado y producido algunas de las muñecas más icónicas de Europa (las muñecas de Famosa nacieron aquí…); Castalla, especialistas en vehículos infantiles (triciclos, correpasillos, coches a batería…); y Biar, donde se producen tanto juguetes artesanales como educativos y didácticos.

Alemania: Sonneberg y Nuremberg, uno de los centros jugueteros más antiguos de Europa

Nuremberg | Pixabay

Los alemanes también se han hecho notar entre los productores de juguetes (no solo de coches…); Sonneberg, en Turingia, es famosa por su producción de muñecas y juguetes artesanales, era uno d los mayores exportadores mundiales de juguetes a finales del S.XIX y aquí podrás visitar uno de los museos de juguetes más prestigiosos de toda Europa. Nuremberg no es solo la ciudad de los famosos juicios sino también uno de los centros jugueteros más famosos de Europa (y del mundo), de hecho aquí se celebra la feria de juguetes más importante del mundo, la Spielwarenmesse.

Italia: Valle del Brenta, en Véneto, y sus juguetes artesanales y de madera

Brenta | Pixabay

El Valle del Brenta, en la región italiana del Véneto, es famosa por su producción de juguetes artesanales, en particular de madera; además durante el siglo pasado las muñecas y los vehículos a escala aquí producidos adquirieron una fama notable. Sin salir de Italia cabe también mencionar Recanati, en la región de Marcas, porque los instrumentos musicales de juguete (pianos, acordeones, xilófonos…) aquí fabricados son también de fama internacional.

Dinamarca: Billund, hogar de Lego, uno de los juguetes más famosos del mundo

Legoland | Pixabay

Imposible hablar de lugares famosos por sus juguetes y no viajar a Dinamarca porque si ha un juguete que adquirió fama mundial desde un pequeño rincón danés ese es Lego, todos los demás juegos de ladrillos llegaron después e inspirados en Lego; en la actualidad aquí, en Billund hay un enorme parque empresaria de Lego, está también el parque temático de Legoland. Un detalle de interés: los Lego Technics que llegaron mucho después que los primeros Lego, nacieron en Suiza, en Zug, una zona famosa por sus fábricas de aeromodelismo).

Japón: Tokio y Yokohama, manufactura de juguetes modernos

Yokohama | Pixabay

Tokio es el centro creativo de la industria del juguete moderna, en particular de los juguetes tecnológicos (figuras de acción, videojuegos, anime, juguetes electrónicos…); Bandai tiene su sede aquí, también Epoch (creadores de Sylvanial Families); Yokohama por su parte es un enclave juguetero importante en Japón por sus fábricas de juguete y también por su industria logística y de distribución asociada a este sector, además aquí se producen también juguetes electrónicos y de modelismo.

China: Shenzhen, Dongguan y Shantou, una de las zonas con mayor producción de juguetes del mundo

Shenzhen | Pixabay

Una y mil veces hemos dicho que China se ha convertido en la fábrica del mundo y los juguetes no han escapado a este hecho y es que lo cierto es que China es hoy el mayor productor de juguetes del mundo; claro que China es muy grande: Shantou, en Chenghai, es popularmente conocido como la fábrica mundial del juguete, aquí se producen juguetes electrónicos, teledirigidos, de plástico, robots… En Shenzhen están especializados en drones y robots educativos, también en juguetes electrónicos en general; y en Dongguan cuentan con una importante cadena industrial que produce peluches, muñecas, juguetes mecanizados…

Estados Unidos: East Aurora en Nueva York, Pawtucket en Rhode Island y El Segundo en California

Bodegón de Mattel | Pixabay

De Estados Unidos nos llegaban algunos juguetes que son todavía hoy de notable fama: de East Aurora, en Nueva York, llegan los Fisher Price desde 1930, Pawtucket, en Rhode Island, se hizo famosa por ser la sede de Hasbro, gigante mundial juguetero donde los haya y de El Segundo, en California, nos llegaban los Mattel (Barbie, Hot Wheels…).