Los nuevos tesoros rurales que entran en la lista de Los Pueblos más Bonitos de España 2026

Se ha decidido en la XIII Asamblea de la Asociación Los Pueblos más Bonitos de España cuáles son las cuatro localidades que entrarán en la red en 2026 en un encuentro que tuvo lugar en Santillana del Mar, un pintoresco pueblo cántabro. Para elegir a los seleccionados se tienen en cuenta criterios como el patrimonio, el paisaje y la autenticidad. Las normas estrictas y la evaluación objetiva han hecho que este año menos pueblos se presenten al proceso.

Con su incorporación, la red alcanzará los 126 municipios en total. A continuación te contamos cuáles son los 4 nuevos Pueblos Más bonitos de España.

Alpuente (Valencia)

Es un pueblo medieval con un encanto único, situado en la comarca de Los Serranos. Su casco histórico conserva la huella de la época andalusí, con restos de muralla y un castillo que domina el valle. Pasear por sus calles estrechas permite disfrutar de la arquitectura tradicional valenciana, casas señoriales y plazas con mucha historia.

Además, su entorno natural destaca por su patrimonio arqueológico: en los alrededores hay yacimientos paleontológicos con huellas de dinosaurios y rutas de senderismo que recorren montañas, barrancos y bosques mediterráneos.

Su gastronomía refleja la tradición rural valenciana, con guisos de cordero y cabrito, potajes con verduras de la huerta y dulces como los rollicos de anís, elaborados con miel y frutos secos.

Oseira (Ourense)

Situado en el municipio de San Cristovo de Cea, su símbolo es el monumental Monasterio de Santa María la Real de Oseira, un conjunto cisterciense del siglo XII conocido como el Escorial gallego. Rodeado de ríos, montañas y bosques, el pueblo ofrece un entorno de paz y espiritualidad que forma parte de la Vía de la Plata del Camino de Santiago.

Su entorno natural es perfecto para el senderismo, y su gastronomía destaca por el famoso pan de Cea, uno de los más reconocidos de Galicia, elaborado históricamente por los propios monjes desde el siglo XIII.

Santa Gadea del Cid (Burgos)

El encanto de este pueblo burgalés reside en sus calles empedradas, sus plazas tradicionales y sus construcciones históricas que reflejan un pasado medieval ligado incluso a las leyendas del Cid Campeador. Es un destino ideal para quienes buscan sumergirse en la España rural y patrimonial.

Su patrimonio incluye la iglesia parroquial y varios edificios históricos que conservan el carácter de la comarca, rodeados de paisajes típicos de Castilla perfectos para el senderismo.

En cocina, destacan los embutidos artesanos, el cordero asado y los guisos tradicionales, además de pan y repostería local.

Vilanova dos Infantes (Ourense)

Antiguo burgo medieval con un encanto especial, conserva su esencia en edificaciones como la torre restaurada de la fortaleza del siglo X y la iglesia románica de San Salvador, construida sobre una antigua capilla mozárabe donde se guarda un valioso Cristo del siglo XIII.

Sus calles empedradas, casas de piedra con balcones de forja y sus plazas (como la Praza Maior o la Praza do Balcón) reflejan la importancia de mantener viva la arquitectura y tradición gallega. También destacan sus fuentes de piedra, que aportan aún más identidad al conjunto.

¿Conoces alguno de estos pueblos galardonados como los más bonitos de España? Si no los has visitado todavía, ¿te animas a descubrirlos?