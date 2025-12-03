La región italiana de Las Marcas, entre los Apeninos y el Adriático, se viste de Navidad

¿Por qué elegimos Las Marcas para disfrutar de la Navidad en Italia? Porque sus celebraciones navideñas son, probablemente, las más emblemáticas de toda Italia (que ya es decir…); son celebraciones históricas y tradicionales que les permiten destacar su Navidad como una de las más auténticas que se celebra no solo en Italia sino en toda Europa.

Las cinco provincias de Las Marcas, una región de mar y montaña entre los Apeninos y el Adriático, participan de esta Navidad tan especial pero, en particular, destacan las provincias de Pesaro y Urbino, de hecho son una veintena de pueblos de estas dos provincias los que han organizado un itinerario único que recorre los mercados de Navidad, los belenes y las iluminaciones navideñas más bellas y populares.

Candelara | Imagen cortesía de ATIM - Agenzia per il Turismo e per l'Internazionalizzazione delle Marche

¿Espectáculos más llamativos? Cabe destacar algunos: en el pueblo de Candelara a las 17,30 y a las 18,30 se apagan todas las luces y se ilumina el pueblo entero con miles de velas creando una atmósfera envolvente y deliciosa que enamora a todos los visitantes; en Ancona se hacen notar gracias a su imponente noria, una noria que nos eleva a 30 metros del suelo y desde la que se disfruta de vistas espectaculares de la ciudad iluminada y de la costa adriática; Macerata destaca por su pista de hielo y sus mercados temáticos; hablando de mercados, en esta región italiana son particularmente famosos los de Recanti.

¿Más visitas interesantes en Las Marcas? ¡Vaya si las hay! En la provincia de Fermo montan todo un pueblo de Papá Noel con pista de hielo incluida y en la localidad de Porto San Giorgio también hacen lo propio, recrear un pueblo de Navidad; merecen mención especial los pueblos de la provincia Ascoli Piceno porque aquí reinan los belenes artesanales y en vivo, conciertos de gospel y pueblos de Navidad en Ascoli y Corinaldo, un pueblo que, además, ha sido elegido como el Pueblo Más Querido de Italia en 2025.

Macerata | Imagen cortesía de ATIM - Agenzia per il Turismo e per l'Internazionalizzazione delle Marche

Si eres un belenista irredento en Italia no puedes limitarte a visitar Nápoles, aunque no negamos que debe ser tu destino preferente, en Fano colocan el Belén de San Marcos en unas bodegas del S.XVIII, las del Palazzo Fabbri: se trata de Belén precioso e inmenso, ocupa 350 metros cuadrados, se compone de más de 500 figuras con movimiento mecánico hechas por artesanos locales.