El lugar de Italia conocido como "la isla de la luz" que se transforma completamente en Navidad

La Navidad es un momento nostálgico en el que nos reencontramos con quienes viven lejos, echamos de menos a quienes ya no están y abrimos con emoción los regalos. Pero también es un tiempo para viajar y descubrir cómo se vive esta celebración en otros lugares, como Hallstatt (considerado uno de los pueblos más bonitos del mundo) o la propia Isla de los Pescadores, un sitio que se transforma en un regalo lumínico para quienes se animan a visitarla.

La Isla de los Pescadores, también conocida como Isola Superiore, forma parte del archipiélago de las Islas Borromeas en el Lago Maggiore, un gran lago glaciar situado en el norte de Italia y el sur de Suiza, famoso por su belleza natural y su clima suave.

Este pintoresco pueblo de pescadores es el único del archipiélago habitado de forma permanente, lo que aporta un aire más auténtico al lugar, donde se siente la vida y la comunidad. Su plano urbanístico es curioso, pues parece un laberinto de estrechas calles empedradas rodeadas de edificaciones con balcones que cumplen una labor muy importante en el secado del pescado. Su economía se basa en dos vías principales: la pesca, típica y arraigada durante años, y el turismo, que hoy en día es su sustento más importante. Este se potencia tanto en verano como en invierno, especialmente gracias a su espectáculo de luces navideñas.

La Isla de la Luz transforma la isla en un escenario mágico y luminoso, donde el arte, la Navidad y las calles de la Isla de los Pescadores se fusionan para crear un ambiente festivo único. Las luces comienzan a brillar cuando la luz natural se desvanece, desde las 17:00 hasta las 00:30. Durante estas horas, diversas iluminaciones se apoderan de la isla, resaltando las fachadas de las casas y los rincones más ocultos, invitando a pasear despacio y disfrutar de esta experiencia. Las instalaciones interactivas, los juegos de luz y las proyecciones cuentan historias ligadas a la cultura local, mostrando la importancia de mantener su identidad como bandera. Es un espectáculo para todas las edades, perfecto para disfrutar de un buen momento cultural y también de su gastronomía, probando alguno de sus deliciosos platos de pescado fresco.