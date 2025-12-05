Colonia o Rovaniemi ¿eres más de Reyes Magos o de Santa Claus?

El día de los enamorados serán en febrero pero lo cierto es el que el mes más romántico y familiar del año es el de diciembre porque, aunque la Navidad no llega hasta finales de mes y se cuela hasta enero, el último mes del año, de hecho ya desde finales de noviembre, la Navidad envuelve el mundo en general y Europa en particular. Quienes más gozan de estos días son los más pequeños que son precisamente quienes no eligen entre Papá Noel y los Reyes Magos ¡los quieren a todos! Pero los que somos ya un poquito más mayores tenemos sin duda nuestro o nuestros favoritos ¿verdad? ¿Tú de quien eres? ¿De Papá Noel o de los Reyes Magos?.

Rovamieni en Laponia finlandesa

Rovaniemi | Imagen de Tom Corser, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia CommonsTom Corser, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Si eres de Papá Noel, seguro que ya lo imaginas, tienes que viajar al norte de Europa porque allí tiene este legendario personaje sus cuarteles de invierno y verano; Rovaniemi en Laponia finlandesa es, concretamente, el destino perfecto para quienes esperan cada noche del 24 de diciembre la llegada de Papá Noel, en este emblemático lugar está la famosa Santa Claus Village, junto al Círculo Polar Ártico, y aquí podrás dejar tu carta, en la Oficina de Correos del propio Santa.

En Rovaniemi podrás ver a los renos de Santa, los mismos que cursarán los cielos a finales de mes tirando del trineo mágico de Papá Noel, y disfrutar además de actividades únicas como un safari en trineo tirado por huskies o renos, excursiones en motos de nieve, gozar de una tarde en una cabaña de madera con sauna y por supuesto, con un poco de suerte, maravillarte ante el espectáculo de la aurora boreal. Eso además de ver al propio Santa, claro, aunque ya se sabe que en estos días está muy pero que muy ocupado.

Colonia en Alemania

Pista de hielo en Colonia | Pixabay

¿Eres más del team Reyes Magos? No temas que no vamos a mandarte a Oriente, de allí vendrán los Reyes Magos el 5 y 6 de enero pero si quieres envolver diciembre en el ambiente romántico que rodea siempre a estos tres reyes te recomendamos viajar a Colonia y no solo porque en la Catedral de Colonia está el Relicario de los Tres Magos, que es una de las piezas más importantes del arte medieval europeo y conserva los restos de Melchor, Gaspar y Baltasar, sino porque esta ciudad alemana es pura Navidad en diciembre.

Colonia es un escándalo de ciudad en cualquier época del año pero cuando llega la Navidad y se ilumina para celebrarla su belleza deslumbra si cabe más; la ambientación navideña huele y sabe a vino caliente y especiado y a galletas de jengibre en especial en los mercadillos de la ciudad: el de la Catedral es el más famoso y emblemático pero el del Puerto, del de Ángel en Neumarkt y el Heinzels Wintermärchen tampoco tienen desperdicio. Además, si quieres vivir una experiencia más espiritual, disfrutarás a lo grande de los conciertos de órgano y coros en las iglesias históricas de la ciudad.