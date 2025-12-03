Ruta por los belenes más famosos de Madrid: Fechas, horarios y ubicaciones para esta Navidad

La Navidad es una de las épocas más importantes para Madrid, ya que la ciudad se llena de luz y color para llenar de magia a vecinos y visitantes. Recientemente te mostrábamos el mapa de las luces de Navidad y ahora hemos querido hacer una ruta por los belenes más famosos de la capital.

Belén del Ayuntamiento de Madrid

Obra de José Luis Mayo Lebrija con 200 figuras y 20 construcciones. Disposición circular a dos alturas para ver todas las escenas. Elementos vegetales y ambientación realista completan la experiencia.

Se encuentra en el Palacio de Cibeles (CentroCentro) y estará hasta el 4 de enero. Cuenta con turnos cada 30 minutos y el acceso es gratuito previa retirada de entradas en taquilla o reserva digital (coste de gestión 0,50 €). Puedes reservar online en www.navidadmadrid.com y www.centrocentro.org con un máximo de 4 entradas por persona.

Horarios:

Horario general: 10:30 –19:00 h ( último pase)

Días 24, 25 y 31 de diciembre: 10:30 –13:00 h ( último pase)

Belén del Museo de San Isidro

Belén a tamaño natural de la Epifanía y exposición de doce belenes internacionales de la colección Basanta-Martín, celebrando el 25 aniversario del museo. Se encuentra en la Plaza de San Andrés, 2 y estará hasta el 18 de enero. Acceso libre hasta completar aforo.

Horario general: 10:00 –20:00 h

Cerrado: todos los lunes; 24, 25 y 31 de diciembre; 1 y 6 de enero

Belén del Museo de Historia de Madrid

Belén napolitano con 51 figuras de madera y barro cocido, policromadas y con accesorios. Representa la vida cotidiana del siglo XVIII y el nacimiento de Jesús. Se encuentra en la Calle Fuencarral, 78, estará hasta el 1 de febrero y el acceso es libre hasta completar aforo.

Horario general: 10:00 –20:00 h

Cerrado: todos los lunes; 24, 25 y 31 de diciembre; 1 y 6 de enero

Visitas guiadas: 11, 12, 18 y 19 de diciembre a las 12 h (inscripci ón vía web del Museo de Historia de Madrid)

Belén de la Comunidad de Madrid

Cuenta con 132 m² con más de 500 figuras de destacados escultores. Representa Nazaret y Belén, la vida cotidiana, la huida a Egipto y escenas clave del relato evangélico. Se encuentra en la Real Casa de Correos, Sol, y estará hasta el 6 de enero. El acceso es libre hasta completar aforo.

El horario es de 10 a 22 horas.

Días especiales: 28 de noviembre, 5 de diciembre y 6 de enero: de 15 a 22 h; 24 y 31 de diciembre, y 5 de enero: de 10 a 18 h.

Belén del Parque del Retiro

La Montaña Artificial de los Gatos del parque del Retiro se convierte, de nuevo, en uno de los escenarios del belenismo madrileño durante la Navidad. En esta ocasión, acoge la exposición del belén monumental siciliano de la colección Basanta-Martín, una de las más prestigiosas del mundo en este ámbito. Integrado por más de 160 figuras únicas y de gran detalle, este belén representa una de las manifestaciones más refinadas del arte belenístico y consolida al parque del Retiro como un espacio de referencia para su difusión.

Se podrá visitar de forma gratuita hasta el próximo 8 de enero, en horario de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h.