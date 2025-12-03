El santuario del País Vasco que ha visitado David Henrie, actor de Los magos de Waverly Place

El País Vasco es una de las regiones más bonitas de España y no es de extrañar que David Henrie haya querido visitarlo durante las grabaciones de su serie documental Seeking Beauty.

El actor de Los magos de Waverly Place está grabando la segunda temporada en España (se podrá ver a finales de 2026) y ha pasado por lugares realmente increíbles como Madrid, Barcelona o Sevilla y también hemos podido verlo paseando por Toledo y descubriendo el famoso Puy Du Fou, ¡incluso se unió a unos peregrinos del Camino de Santiago!

El actor se está recorriendo nuestro país de arriba a abajo y ha pisado algunos de los lugares más populares, como San Juan de Gaztelugatxe, donde se grabó Juego de Tronos. Pero lo que nadie se esperaba es que también quisiera descubrir uno de los monasterios más "desconocidos" del norte.

David Henrie ha estado en el Santuario de Loyola, "donde comenzó el viaje de San Ignacio de soldado a santo". Se encuentra situado en Azpeitia (Guipúzcoa) y es un gran complejo monumental construido alrededor del lugar de nacimiento de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús (los jesuitas).

Es uno de los centros espirituales más importantes del País Vasco y un punto clave en la ruta ignaciana. Algunos de los elementos principales del Santuario de Loyola es la Casa Natal o Casa Santa, la torre medieval donde nació y creció San Ignacio; la Basílica de Loyola, con una gran cúpula de 65 metros; y el complejo monumental, que incluye jardines, un gran pórtico, la residencia y el centro espiritual.

Santuario de Loyola, en el País Vasco | iStock

El santuario es un símbolo del nacimiento espiritual del proyecto jesuita, que después se expandió por todo el mundo. Además, acoge peregrinos que siguen la Ruta Ignaciana, desde Loyola hasta Manresa. Actualmente, es sede de actividades culturales, religiosas y formativas.