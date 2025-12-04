Budapest celebra la Navidad a lo grande y luminoso

En Budapest disfrutarás de todo lo que asocias a los pueblos y ciudades de Navidad europeos e incluso a mucho más que eso: un mercado navideño con aromas de vino especiado y dulces recién horneados, al menos una pista de hielo de escándalo, un parque de atracciones de inspiración y ambientación navideña y juegos de luces por toda la ciudad, también por sus jardines.

Pero vayamos a lo concreto ¿cuáles son los lugares que no te puedes perder en Budapest en diciembre?

Luces de Navidad: Lumina Park Budapest y Garden of Lights

Budapest en Navidad | Imagen cortesía de Turismo de Hungría

Las luces de Navidad se encienden a lo largo y ancho de la ciudad, especialmente en los entornos de los Mercados Navideños de los que hablaremos a continuación pero también en lugares elegidos para sorprender por su espectáculo lumínico; uno de esos lugares lo encontramos en el Jardín Botánico ELTE, allí podrás maravillarte ante el Garden of Lights que este año está dedicado, inspirado y ambientado en el universo de Peter Pan, se trata de una experiencia inmersiva realmente espectacular.

Además podrás dejarte llevar por la ciudad al caer la noche descubriendo las más de cien instalaciones de luces navideñas gracias a Lumina Park Budapest.

Mercados de Navidad: junto a la Basílica de San Esteban, en la plaza Vörösmarty y en el Castillo de Buda

Mercado de Navidad en Budapest | Imagen cortesía de Turismo de Hungría

El Advent Basilica Christmas Fair, el mercado navideño junto a la Basílica de San Esteban, es probablemente el más famoso de la ciudad y no solo por su árbol de Navidad sino también por sus puestos de artesanía y gastronomía local; ahora bien, no es el único mercado que se instala en Budapest en esta época y merece la pena visitar, hay al menos otros dos que merecen nuestra atención: el mercado tradicional de la plaza Vörösmarty, famoso por sus puestos de artesanía, gastronomía local y música en directo y el Buda Castle Christmas Fair, el mercado de Navidad del distrito del Castillo de Buda, es también imperdible.

Pista de hielo: Budai Vár Ice Rink

Budai Vár Ice Rink | Imagen cortesía de Turismo de Hungría

Ya que estás en el distrito del Castillo de Buda tanto por sus luces como por su mercado, aprovecha y deslízate sobre el hielo porque aquí se ha instalado la pista Budai Vár Ice Rink, una de las pistas de hielo más grandes y antiguas de Europa: ha cambiado desde entonces, particularmente desde su ampliación en 2011, pero su antigüedad es impresionante, se inauguró en el año 1870.

Parque de atracciones navideño: Happy Wonderland Budapest

Pista de hielo del City Park | Imagen cortesía de Turismo de Hungría

Este parque, inaugurado con gran éxito el año pasado, celebra en 2025 su segunda edición; está ubicado junto a la pista de hielo del City Park y hace las delicias de los más pequeños gracias a su noria, sus coches de choque, sus espectáculos de luz y sus propuestas atractivas para todas las edades.