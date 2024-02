El Puente de Carlos de Praga a través de su leyenda y sus curiosidades

No es ningún secreto que Praga es una de las ciudades europeas con más encanto. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no dudan un solo segundo en organizar un viaje a la capital de República Checa para dejarse llevar por su belleza y su magia. ¡No te deja indiferente!

Entre los numerosos rincones, construcciones y monumentos que podemos encontrar en Praga, hay varios que son absolutamente imprescindibles. Entre ellos, se encuentra el icónico Puente de Carlos. Estamos, sin lugar a dudas, ante uno de los puentes más conocidos y emblemáticos de toda Europa.

Como suele ocurrir en este tipo de construcciones, el Puente de Carlos no solamente tiene una historia verdaderamente espectacular sino que también cuenta con una leyenda que, sorprende a todo aquel que la descubre. ¡Es algo que se ha transmitido de generación en generación!

Puente Carlos de Praga | Imagen de Sedlecký en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

La leyenda que esconde el Puente de Carlos de Praga

Para comenzar, debemos saber que se construyó por orden del Rey Carlos IV, de ahí su nombre. La historia asegura que la primera piedra de este Puente fue colocada a las 05:31 horas del 9 de julio de 1357. Una fecha y una hora que no fueron escogidos al azar, ni muchísimo menos.

Y es que, si hay algo que caracterizaba al Rey Carlos IV, es que era tremendamente supersticioso. Así pues, el monarca quiso consultar a sus numerólogos de confianza y fueron éstos los que le confirmaron cuál era el momento exacto y concreto para comenzar a construir ese puente.

Esta fecha, si la ordenamos como año, día, mes y hora (1 3 5 7 9 7 5 3 1), forman nada más y nada menos que un número palíndromo. Es decir, que se lee igual en las dos direcciones. Por si fuera poco, hay otro detalle a tener en cuenta que es de lo más curioso: todos los números son impares.

Puente Carlos. Praga | Imagen de El Coleccionista de Instantes Fotografía & Video en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

Sus estatuas, una de las grandes curiosidades del Puente de Carlos

Una de las cuestiones que más llama la atención de este Puente son precisamente sus esculturas, que suman un total de 30. La primera de ellas que se colocó en este lugar fue la de San Juan Nepomuceno, que fue tirado al río siguiendo las órdenes de Wenceslao IV. Hay una leyenda que dice que quien pide un deseo tocando esta estatua con su mano izquierda, se hace realidad.

Por lo tanto, es fácil averiguar cuál es la estatua de San Juan Nepomuceno, ya que suele haber muchos turistas alrededor. Un dato curioso es que, durante muchos años, el Puente de Carlos estuvo sin esculturas y, en la actualidad, casi todas son réplicas de las originales, que están repartidas entre el Lapidarium del Museo Nacional y las casamatas de Vyšehrad para protegerlas del clima.

Sus torres, uno de los grandes atractivos del Puente de Carlos

A los extremos, podemos encontrar nada más y nada menos que tres torres. Una de las más significativas y fotografiadas es la de la Ciudad Vieja, considerada como una auténtica obra maestra del gótico. Como dato curioso, fue diseñada por Peter Parler y es de la misma época del Puente, del siglo XIV.

Puente Carlos. Praga | Imagen de Francisco Conde Sánchez en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Las otras torres, que se encuentran en el lado de Malá Strana, están perfectamente conectadas por un puente y tienen la peculiaridad de que son bastante diferentes entre sí. La pequeña es contemporánea y pertenecía al ya desaparecido Puente de Judith, que databa del siglo XII. La torre más grande es de estilo gótico tardío y se construyó en 1464, siguiendo el diseño del Puente de Carlos.