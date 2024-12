Monumentos británicos, más allá de los ubicados en Londres, que merece la pena visitar

Londres guarda en sus barrios históricos monumentos de un valor incalculable, son tantos y tan notables que resulta difícil recorrerlos todos en un solo viaje a la capital británica, más si el viaje no va más allá de un fin de semana o un puente pero, aun así, los monumentos londinenses gozan de una popularidad notable, ahora bien ¿y los que están ubicados fuera de la capital del reino? ¿Sabes cuáles son y dónde están los monumentos británicos, más allá de los situados en Londres, que merece la pena visitar? A continuación te recomendamos los más destacados y destacables:

Stonehenge, en Wiltshire

El primer monumento de nuestra lista no podía ser otro más que Stonehenge tanto por fama como por importancia y antigüedad; es de hecho el sitio prehistórico más famoso del mundo y aún a día de hoy y a pesar de los múltiples estudios que se han desarrollado sobre él, sigue guardando misterios que no han podido ser desvelados empezando por su razón de ser, no sabemos a ciencia cierta con qué fin se construyó.

Además, ya que viajas hasta Stonehenge, no dejes pasar la oportunidad de visitar también otro monumento megalítico realmente imponente, Avebury, porque se trata del mayor círculo de piedras del mundo y no tiene tantas restricciones como el famoso Stonehenge, de hecho en Avebury puedes caminar entre las piedras.

Muro de Adriano | Pixabay

Muro de Adriano, al norte de Inglaterra

El Muro de Adriano es una ruina romana de gran importancia, tanto que es Patrimonio de la Humanidad, además era también esencial en la época en la que fue construido porque protegía la frontera del Imperio Romano de los ataques de las tribus celtas del norte; acercarte a las ruinas del muro de Adriano, que empieza en el río Tyne, cerca de Newcastle, y llega hasta el oeste de Cumbria, es viajar a las fronteras del Imperio Romano… Se conservan no solo tramos del muro sino también restos de fortalezas y otros edificios levantados por los romanos a lo largo del muro.

Ni se te ocurra pensar que podrás seguir el muro entero (superaba los 117 kilómetros) pero ten por seguro que prácticamente desde toda su extensión, se goza de preciosas vistas de la campiña británica.

Castillo de Edimburgo | Pixabay

Castillo de Edimburgo, en Escocia

Este castillo, por su ubicación sobre una colina en la capital escocesa, y por su historia goza de gran fama; es el mejor lugar de Escocia par conocer los avatares de la historia entre escoceses e ingleses y aquí se guardan, además, las joyas de la corona escocesa. Otro castillo escocés que seguro que te interesará ver es el de Stirling ¿por qué? Porque fue testigo de la batalla de Stirling en la que los escoceses, con William Wallace al frente, derrotaron a los ingleses.

Otros castillos de importancia notable en Gran Bretaña: el de Caernarfon en Gales, porque es una de las fortalezas medievales mejor conservadas del país, y el de Warwick en Inglaterra porque ha sido magníficamente restaurado y se ha convertido en un sitio turístico perfecto para conocer la historia inglesa en el medievo.

Catedral de Durham | Pixabay

Catedral de Durham, al noroeste de Inglaterra

Esta catedral pasa por ser una de las mejores catedrales románicas de Europa, es normanda y resulta imponente a primera vista también por su ubicación, está junto al río Wear. En cuanto a su arquitectura, destaca por su gran nave y su claustro. Es tal su belleza y se encuentra tan bien conservada que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Aun siendo la de Durham, probablemente, la catedral más famosa de Gran Bretaña fuera Londres, hay otras que seguro que te encantará visitar: la de York, porque es gótica y preciosa, la de Canterbury cuya importancia histórica es inmensa (y literaria, no en vano los Cuentos de Canterbury escritos por Chaucer representan una de las obras más notables de la literatura en inglés y no eran más, ni menos, que los cuentos que se contaba un grupo de peregrinos camino de esta catedral); aunque hay otras catedrales de notable importancia destacaremos solo una más, la de Bath porque al visitarla no solo gozarás de su belleza sino que podrás descubrir también esta histórica villa termal británica.

Puente Forth | Pixabay

¿Más monumentos notables fuera de Londres? Los hay, sin duda, el Puente Forth, por ejemplo, está en Edimburgo y es una gran obra de la ingeniería civil de la época Victoriana, o la Abadía de Glastonbury en Somerset que, si bien está en ruinas, tiene una importancia capital para las leyendas artúricas, según el mito aquí fueron enterrados el rey Arturo y la reina Ginebra.