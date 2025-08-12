Los destinos más populares para el puente de agosto 2025

Palma de Mallorca, Ibiza y Venecia son los destinos estrella para los españoles en el puente de agosto, que empieza con el festivo de este viernes 15 de agosto, según la agencia de viajes online eDreams quien ha detectado un notable incremento de los españoles por los destinos internacionales.

Venecia destaca con un crecimiento del 139% en reservas durante el puente del 15 de agosto, duplicando las cifras respecto al año pasado. También registran incrementos significativos Lisboa (+56%), Alicante (+31%) y Malta (+27%).

Pareja en Venecia | iStock

En el ámbito nacional, las islas y ciudades costeras siguen siendo las favoritas. Palma de Mallorca encabeza el ranking, seguida por Ibiza, Tenerife, Gran Canaria, Málaga y Menorca.

Los españoles que optan por viajar fuera del país eligen principalmente París, Londres, Roma, Ámsterdam y Lisboa como sus destinos preferidos.

Castillo de Bellver, en Palma de Mallorca | iStock

El análisis de eDreams revela que la mayoría de los viajeros planifica con antelación sus escapadas: el 76% ha reservado al menos con un mes de antelación y un 36 % con más de 90 días de margen, dejando poca improvisación en estas fechas clave del verano.