Los destinos más populares para el puente de agosto 2025
Este viernes 15 de agosto es festivo nacional en toda España y es conocido por muchos como el famoso puente de agosto. Si tienes pensado hacer un viaje para aprovechar este fin de semana largo, a continuación te contamos cuáles son los destinos más populares.
Palma de Mallorca, Ibiza y Venecia son los destinos estrella para los españoles en el puente de agosto, que empieza con el festivo de este viernes 15 de agosto, según la agencia de viajes online eDreams quien ha detectado un notable incremento de los españoles por los destinos internacionales.
Venecia destaca con un crecimiento del 139% en reservas durante el puente del 15 de agosto, duplicando las cifras respecto al año pasado. También registran incrementos significativos Lisboa (+56%), Alicante (+31%) y Malta (+27%).
En el ámbito nacional, las islas y ciudades costeras siguen siendo las favoritas. Palma de Mallorca encabeza el ranking, seguida por Ibiza, Tenerife, Gran Canaria, Málaga y Menorca.
Los españoles que optan por viajar fuera del país eligen principalmente París, Londres, Roma, Ámsterdam y Lisboa como sus destinos preferidos.
El análisis de eDreams revela que la mayoría de los viajeros planifica con antelación sus escapadas: el 76% ha reservado al menos con un mes de antelación y un 36 % con más de 90 días de margen, dejando poca improvisación en estas fechas clave del verano.
