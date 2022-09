Tintagel, el castillo en el que nació el rey Arturo y al que no todo el mundo se atreve a acercarse…

No te asustes, no se trata de ninguna maldición ni cosa que se le parezca, tampoco de que el acceso al castillo de Tintagel sea imposible, de hecho se puede visitar con niños, aunque ciertamente no es apto para todos los públicos: quienes padezcan de vértigo lo pasarán mal cruzando el puente colgante por el que hay que pasar para acercarse al castillo y cabe que lo pasen aún peor bajando la gran escalinata que, después del puente, hay que subir para llegar al castillo; si eres un poco patoso también deberás ir con cuidado, especialmente en las escaleras que tienen más de 300 peldaños y es que, porque por la humedad de la zona, pueden estar muy resbaladizas. Y, un último detalle de importancia: las condiciones meterológicas pueden hacer que el acceso al castillo se cierre temporalmente pero, no debes preocuparte, está todo bien organizado y si tienes la mala suerte de que el día que has previsto ir no se puede acceder, te devolverán el importe de la entrada.

Y ahora que sabes cuáles son las dificultades que deberás afrontar para llegar al Castillo del Rey Arturo, el de Tintagel en la costa de Cornualles, te contamos porqué te interesa superarlas: conocemos del rey Arturo muchas más leyendas que realidades pero, en lo que respecta a este castillo, aparece tanto en la obra del historiador Godofredo de Monmouth como en la del poeta Lord Tennyson y se le ha dato tal verosimilitud que en el viejo castillo descubrirás incluso una escultura dedicada al rey Arturo en la que el buen rey se apoya en su famosa espada Excalibur.

El castillo de Tintagel es un lugar de peregrinación para los amantes de las leyendas artúricas, que acuden a él como el castillo en el que nació el rey Arturo, eso sí, no esperes una gran construcción histórica, del castillo quedan poco más que ruinas, ahora bien, las vistas desde el enclave que ocupan sus ruinas son inolvidables, tan inolvidable como el hecho de que, dicen, en la playa, a los pies de los acantilados, hay una cueva que no es una cueva cualquiera sino la cueva del mago Merlín...

Hay dos visitas casi obligadas si te acercas a Cornualles y al castillo de Tintagel: la primera es el Centro de Interpretación ubicado a los pies del castillo porque allí podrás descubrir todos los detalles de las leyendas artúricas; y la segunda es el pueblo de Tintagel porque no encontrarás un pueblo inglés más rendido al rey Arturo que el que, supuestamente, lo vio nacer.

