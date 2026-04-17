Monumento a Cristo Rey de Cali: quién ordenó su construcción y dónde se encuentra

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Colombia, concretamente hasta la ciudad de Cali y sus alrededores. Allí podemos toparnos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente impresionantes y sorprendentes. Un claro ejemplo lo encontramos en el Cristo Rey, una estatua de unos 26 metros de altura situada en el Cerro Los Cristales, al occidente de la mencionada ciudad colombiana.

Esta obra fue inaugurada a finales de octubre de 1953 con la firme intención de conmemorar el cincuentenario del final de la histórica Guerra de los Mil Días. Elaborada en hierro y hormigón, esta imagen alcanza una altura de 26 metros aunque, eso sí, el pedestal ya son 5 metros. Estamos ante la segunda más grande de Colombia tras el Cristo Rey de Belalcázar.

Monumento a Cristo Rey de Cali, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que José María Arteaga, sacerdote jesuita, tomó la firme decisión de encargar al artista palmirano Gerardo Navia Carvajal la construcción de una estatua. A pesar de todo, lo cierto es que él solamente llegó a realizar la maqueta, puesto que, con posterioridad, abandonó este proyecto.

Así pues, el padre José María Arteaga dio el paso de presentar esa misma maqueta en el taller de Alideo Tazzioli Fontanini, reconocido escultor italiano de Pietrasanta. El artista, tras haber realizado sus estudios en la Universidad de Carrara, tomó la firme decisión de seguir los pasos de su hermano mayor, dueño de una marmolería en Barraquilla. Aun así, dejó claro al sacerdote que él no arreglaba ninguna maqueta de otros artistas, sino que hacía una nueva.

Monumento a Cristo Rey de Cali | Imagen de Hectorangelazul, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Tanto es así que Alideo Tazzioli Fontanini no solamente aceptó el encargo, sino que dio el paso de mover su taller al barrio San Antonio. Una vez terminó la nueva maqueta, su hermano realizó los cálculos correspondientes. La obra en el cerro comenzó con la plataforma de cemento y, una vez estuvo lista, se erigió un enorme andamiaje de madera.

Al tratarse de una de las obras más especiales de las que había realizado, Alideo Tazzioli Fontanini acudía prácticamente todos los días al lugar donde se estaba llevando a cabo la construcción para supervisar los trabajos. Todo ello mientras el padre Arteaga y su grupo de boy-scout hacían todo lo que estaba en su mano para conseguir dinero y, de esta forma, sufragar las obras. Hay que destacar que las asambleas de gran parte de los departamentos prestaron su ayuda en la financiación.

No podemos dejar de mencionar que, a partir de 2024, se llevaron a cabo una serie de obras de remodelación, convirtiéndolo en el Parque Integral Cristo Rey, donde se incluyeron hasta un total de seis miradores. Todo ello con sus respectivas instalaciones para que las personas con movilidad reducida también pudiesen acceder hasta esta zona. En la actualidad, el Cristo Rey se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la ciudad colombiana de Cali, ¡y no es para menos!