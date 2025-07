Tayrona, un gran parque natural en Colombia

Shakira no cantaba aquello por cantar y, aunque su opinión de Piqué no es la que era, seguro que su opinión acerca del Parque Nacional Natural Tayrona no ha cambiado porque se trata de un lugar único en el que disfrutar de playas paradisíacas (caribeñas…) y selva tropical combinado con una biodiversidad notable y una herencia indígena no poco importante.

¿Qué es lo que hace especial al Tayrona?

Lo primero a destacar es su biodiversidad porque es hogar de más de 3000 especies de aves y casi 100 de mamíferos entre los que hay monos aulladores, jaguares y pumas, eso además de reptiles, anfibios y por supuesto animales marinos como delfines y peces de arrecife porque este Parque Natural ocupa 150 kilómetros cuadrados de tierra pero también 30 kilómetros cuadrados de mar.

Barcas en la orilla del mar. Parque Natural Tayrona. Colombia | Pixabay

Los paisajes y las playas del Tayrona son también de una belleza escandalosa y nada como calzarse un par de zapatillas cómodas para descubrirlos caminando tierra a dentro o junto al mar; la zona de arrecifes es preciosa pero también tiene su peligro a la hora de nadar mientras que la zona de La Piscina es, por sus aguas tranquilas, perfecta para nadar; la zona del Cabo San Juan del Guía es la más popular del parque, cuenta con un mirador de vistas espectaculares y una zona de camping frente al mar.

La herencia indígena tiene que ver con la civilización precolombina que vivía aquí y de la que puedes descubrir muchas curiosidades si visitas Pueblito Chairama, una antigua ciudad indígena con terrazas de piedra y senderos también empedrados.

Lo que tienes que saber si te decides a visitar el Tayrona

El Tayrona es un destino perfecto para quienes quieren disfrutar del senderismo (sin matarse, desde la entrada del parque hasta Cabo San Juan la caminata dura entre 1 y 3 horas en función de la ruta que elijas), para quienes quieren gozar del esnórquel y la natación en el mar (pero bañándote solo en las playas autorizadas como son La Piscina y Cabo San Juan, el resto son peligrosas), para quienes disfrutan del avistamiento tanto de aves como de fauna e incluso de flora y por supuesto también para campistas, aquí podrás incluso dormir al raso en un hamaca y bajo las estrellas.

Parque Natural Tayrona | Pixabay

Eso sí, ten en cuenta que entre mayo y junio y entre septiembre y noviembre el Tayrona está en plena temporada de lluvias y, además, por diferentes razones que no son solo climatológicas, este parque suele cerrar en febrero, junio y octubre así que es importante que te asegures de que está abierto en las fechas de tu viaje antes de organizarlo. Por lo demás llegar es fácil: desde Santa Marta tardarás alrededor de una hora en autobús y desde Taganga podrás llegar en lancha hasta Cabo San Juan (si la climatología lo permite, claro).