Veranos de la Villa 2026: Programa con todos los conciertos y cómo conseguir entradas

Veranos de la Villa es el gran festival cultural y de ocio que organiza el Ayuntamiento de Madrid durante los meses de julio y agosto. Transforma la capital en un gran escenario al aire libre, ofreciendo más de 50 espectáculos de música, danza, teatro, circo, cine y exposiciones repartidos por diferentes distritos.

Este 2026 regresa el próximo 7 de julio (hasta el 30 de agosto) con su 42ª edición donde habrá propuestas repartidas en distintos espacios de la ciudad. Muchas de ellas, además, de carácter gratuito, reforzando el compromiso del Ayuntamiento con una cultura accesible y compartida.

En este enlace puedes consultar toda la programación de espectáculos y si pones de filtro "gratuito" también puedes ver todos los que no son de pago.

Cómo conseguir entradas

Puedes adquirir tus entradas para el festival Veranos de la Villa en Madrid a través de los canales oficiales, teniendo en cuenta que muchos eventos son gratuitos y requieren reserva anticipada: