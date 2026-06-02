Paradores a los que puedes viajar este verano: tienen un 20% de descuento

Ahora llega el verano y son muchas las personas que ya están buscando una escapada. En Viajestic, somos muy de Paradores y por eso hemos querido hacer una lista de algunos que puedes visitar los próximos meses.

Paradores para viajar en verano

1. Parador de Baiona (Galicia)

Parador de Baiona, en Galicia | Paradores

Ubicado en una fortaleza sobre una península con vistas a las Rías Baixas, combina playas cercanas, patrimonio histórico y algunos de los mejores atardeceres del norte de España.

2. Parador de Granada (Andalucía)

Parador de Granada en la Alhambra | iStock

Situado dentro del recinto de la Alhambra, permite dormir rodeado de uno de los conjuntos monumentales más impresionantes del país. Ideal para combinar cultura y gastronomía andaluza.

3. Parador de Fuente Dé (Cantabria)

Perfecto para quienes prefieren la montaña en verano. Se encuentra a las puertas de los Picos de Europa y es un excelente punto de partida para rutas de senderismo y escapadas en plena naturaleza.

4. Parador de Santo Estevo (Ourense)

Parador de Santo Estevo, en Galicia | iStock

Un espectacular monasterio medieval en el corazón de la Ribeira Sacra. Rodeado de bosques y cañones fluviales, es una de las opciones más especiales para desconectar.

5. Parador de La Gomera (Islas Canarias)

Ofrece espectaculares vistas al océano Atlántico y a la vecina isla de Tenerife desde un entorno rodeado de jardines subtropicales. Su arquitectura tradicional canaria y su ubicación privilegiada lo convierten en una base ideal para descubrir la isla durante el verano.

Descuento del 20% en verano

Paradores ofrece un descuento del 20% para todos sus establecimientos (excepto el de Hondarribia y Casa da Ínsua) en régimen de media tensión para alojarse desde el 2 de junio hasta el próximo 31 de agosto (con el programa Amigos de Paradores).

Las reservas se pueden realizar hasta el 11 de junio a través de la web, en el centro de atención al cliente o en los propios Paradores.

En el caso de los niños, esta promoción incluye la posibilidad de reservar también el desayuno con un 50% de descuento sobre el precio de adulto y la cama supletoria gratuita para los menores de 12 años (excepto con carácter general del 10 de julio al 31 de agosto, donde se aplicará un descuento del 25% sobre el precio de la cama supletoria de adulto, periodo que se amplía del 19 de junio al 31 de agosto en un grupo de 24 Paradores).