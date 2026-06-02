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Paradores a los que puedes viajar este verano: tienen un 20% de descuento
El verano está a la vuelta de la esquina y muchos ya buscan destino para sus vacaciones. Si eres de los que disfrutan de alojamientos con encanto, estos Paradores son perfectos para una escapada en los próximos meses.
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Ahora llega el verano y son muchas las personas que ya están buscando una escapada. En Viajestic, somos muy de Paradores y por eso hemos querido hacer una lista de algunos que puedes visitar los próximos meses.
Paradores para viajar en verano
1. Parador de Baiona (Galicia)
Ubicado en una fortaleza sobre una península con vistas a las Rías Baixas, combina playas cercanas, patrimonio histórico y algunos de los mejores atardeceres del norte de España.
2. Parador de Granada (Andalucía)
Situado dentro del recinto de la Alhambra, permite dormir rodeado de uno de los conjuntos monumentales más impresionantes del país. Ideal para combinar cultura y gastronomía andaluza.
3. Parador de Fuente Dé (Cantabria)
Perfecto para quienes prefieren la montaña en verano. Se encuentra a las puertas de los Picos de Europa y es un excelente punto de partida para rutas de senderismo y escapadas en plena naturaleza.
4. Parador de Santo Estevo (Ourense)
Un espectacular monasterio medieval en el corazón de la Ribeira Sacra. Rodeado de bosques y cañones fluviales, es una de las opciones más especiales para desconectar.
5. Parador de La Gomera (Islas Canarias)
Ofrece espectaculares vistas al océano Atlántico y a la vecina isla de Tenerife desde un entorno rodeado de jardines subtropicales. Su arquitectura tradicional canaria y su ubicación privilegiada lo convierten en una base ideal para descubrir la isla durante el verano.
Descuento del 20% en verano
Paradores ofrece un descuento del 20% para todos sus establecimientos (excepto el de Hondarribia y Casa da Ínsua) en régimen de media tensión para alojarse desde el 2 de junio hasta el próximo 31 de agosto (con el programa Amigos de Paradores).
Las reservas se pueden realizar hasta el 11 de junio a través de la web, en el centro de atención al cliente o en los propios Paradores.
En el caso de los niños, esta promoción incluye la posibilidad de reservar también el desayuno con un 50% de descuento sobre el precio de adulto y la cama supletoria gratuita para los menores de 12 años (excepto con carácter general del 10 de julio al 31 de agosto, donde se aplicará un descuento del 25% sobre el precio de la cama supletoria de adulto, periodo que se amplía del 19 de junio al 31 de agosto en un grupo de 24 Paradores).
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